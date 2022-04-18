Atwasat

حيلة لسماع رسائل «واتساب» بسرية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 12:50 مساء
حيلة لسماع رسائل «واتساب» بسرية
شعار واتساب (الإنترنت)
alwasat radio

من بين أبرز مشاكل استقبال الرسائل الصوتية عبر «واتساب» ارتفاع صوتها، فالصوت ينتقل تلقائيا عبر السماعة الخارجية، وهو ما يمكن الآخرين من سماعها في حال عدم وصل الهاتف بسماعة للرأس.

مجلة «فوكوس» الألمانية أشارت إلى حيلة تقنية مفيدة تمكن من استقبال الرسائل الصوتية مع تجنب هذه المشكلة، حسب «دويتشه فيله».

وبحسب المجلة الألمانية فإن الهاتف الذكي وتطبيق «واتساب» يدعمان حركة الهاتف وقربه وبعده من الأذن، لذلك فإن صوت الرسالة المستقبلة يأتي مضخما عبر السماعة الخارجية، لتمكن جهازك الهاتفي من رصد أنك تحمل الهاتف بيدك وبأن الأذن بعيدة عنه.

الرسالة الصوتية
لذلك في حالة استقبال الرسالة الصوتية قم باستدعاء الدردشة بالرسالة الصوتية واضغط لتشغيل الرسالة، سينتقل الصوت عبر السماعة الخارجية كالمعتاد.

الآن ضع الهاتف على أذنك، وبكل بساطة سيرصد الجهاز هذا التغيير وسينقل الصوت من السماعة الخارجية إلى سماعة الأذن العادية وذلك في لمح البصر.

-أداة جديد لتطبيق «واتساب».. تعرف إليها

من الممكن أيضا إسماع الآخرين جزءًا من الرسالة، وذلك بإبعاد سماعة الهاتف عن رأسك وسينتقل الصوت إلى السماعة الخارجية مرة أخرى.

كما يمكنك تبديل حركة الهاتف وتنقل الصوت أكثر من مرة بالرسالة دون الاضطرار إلى سماعها من البداية فالصوت سينتقل بشكل تلقائي وبكل سلاسة.

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