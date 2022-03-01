Atwasat

مقاطع فيديو أطول من المعتاد على «تيك توك»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 10:33 صباحا
مقاطع فيديو أطول من المعتاد على «تيك توك»
شعار شركة «تيك توك» (أ ف ب)
alwasat radio

تستهدف شبكة «تيك توك»، من خلال مبادرة جديدة، تسجيل نقطة جديدة على منافستها الرئيسية «يوتيوب»، عبر منح مستخدميها فرصة لنشر تسجيلات مصورة أطول من المعتاد.

وقررت الشبكة الاجتماعية أن تتيح لمستخدميها نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى عشر دقائق، بدلاً من الحد الأقصى الحالي البالغ ثلاث دقائق، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار الذي أورده عدد من وسائل الإعلام الأميركية، وأكده الناطق باسم «تيك توك» بعد أقل من ثمانية أشهر على زيادة المدة القصوى من دقيقة واحدة إلى ثلاث.

-«تيك توك» يعيد رسم المشهد الموسيقي

وأمل الناطق باسم الشركة التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية «في أن توفّر هذه الخطوة المزيد من الفرص» لمنتجي المحتوى على الشبكة في كل أنحاء العالم.

ومن شأن هذا التغيير أن يمكّن تيك توك المتخصصة أصلاً في مقاطع الفيديو القصيرة، لا بل القصيرة جداً إذ إن الكثير منها لا يزال يقل عن دقيقة، من اقتحام المجال الخاص بشبكة «يوتيوب» التي تشكّل مرجعاً في ما يتعلق بمحتويات الفيديو التي ينتجها المستخدمون مباشرة.

يوتيوب شورتس 
في مارس الفائت، سعت «يوتيوب» هي الأخرى إلى منافسة «تيك توك» على ملعبها من خلال إطلاق «يوتيوب شورتس» التي تتيح تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.

كذلك دخلت إنستغرام التابعة لمجموعة ميتا (فيسبوك سابقا) على خط مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق «ريلز» الذي أطلقته في أغسطس 2020 لتمكين مستخدميها أيضاً من تسجيل مقاطع فيديو.

ولاحظت المحللة في «إنسايدر إنتيليجنس» جازمين إنبرغ أن الفجوة بين تيك تيك توك ويوتيوب «ضيقة»، معتبرة أن «مقاطع الفيديو الطويلة يمكن أن تساعد تيك توك على العودة إلى مستواها السابق».

وشرحت أن «مقاطع الفيديو الطويلة تفسح أيضاً لمنشئي المحتوى المزيد من فرص تحقيق الدخل، وتفتح الباب لمزيد من أحجام مقاطع الفيديو لتنمية نشاط تيك توك الإعلاني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي

اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار ...
مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا

طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا
روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود البولندية-البيلاروسية

روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود ...
كاركاتير خيري - المربوعة!

كاركاتير خيري - المربوعة!
مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا
بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني

بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني
رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين

رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس

«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية

المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية...
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال

حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام ...
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا

تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي
ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب

ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب
دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة

دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية

إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
أبوالشواشي لـ«بوابة الوسط»: قانون الرياضة خطوة تحسب للوزير سواء اختلفنا أو اتفقنا معه

أبوالشواشي لـ«بوابة الوسط»: قانون الرياضة خطوة تحسب للوزير سواء اختلفنا أو ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة: الكلاب تحزن لنفوق أقاربها
دراسة: الكلاب تحزن لنفوق أقاربها
حرب أوكرانيا حاضرة في معرض برشلونة للأجهزة المحمولة
حرب أوكرانيا حاضرة في معرض برشلونة للأجهزة المحمولة
أفريقيا تكافح كي لا تتحول إلى «مكب نفايات العالم»
أفريقيا تكافح كي لا تتحول إلى «مكب نفايات العالم»
الفضاء أحد آخر ميادين التعاون الروسي-الأميركي
الفضاء أحد آخر ميادين التعاون الروسي-الأميركي
«تيك توك» يعيد رسم المشهد الموسيقي
«تيك توك» يعيد رسم المشهد الموسيقي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف ماهية الجسم المتوقع اصطدامه بالقمر قريبا
اكتشاف ماهية الجسم المتوقع اصطدامه بالقمر قريبا...
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»...
تباعد اجتماعي في «ميتافيرس» لوقف التحرش الإلكتروني
تباعد اجتماعي في «ميتافيرس» لوقف التحرش الإلكتروني...
«فيرجن غالاكتيك» تفتح باب شراء تذاكر لرحلتها الفضائية
«فيرجن غالاكتيك» تفتح باب شراء تذاكر لرحلتها الفضائية...
بدء تشغيل منصة ترامب للتواصل الاجتماعي
بدء تشغيل منصة ترامب للتواصل الاجتماعي...
المزيد
«آكل النمل» يُصطاد في ليبيريا.. وحراشفه تباع إلى آسيا
«آكل النمل» يُصطاد في ليبيريا.. وحراشفه تباع إلى آسيا...
مقاطع فيديو أطول من المعتاد على «تيك توك»
مقاطع فيديو أطول من المعتاد على «تيك توك»...
«تويتر» يوقف الإعلانات في روسيا وأوكرانيا.. وموسكو تتوعد
«تويتر» يوقف الإعلانات في روسيا وأوكرانيا.. وموسكو تتوعد...
«تيك توك» يعيد رسم المشهد الموسيقي
«تيك توك» يعيد رسم المشهد الموسيقي...
الفضاء أحد آخر ميادين التعاون الروسي-الأميركي
الفضاء أحد آخر ميادين التعاون الروسي-الأميركي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط