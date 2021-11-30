تفاصيل أكبر عملية نقل وحيد قرن أبيض في التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 02:12 مساء
وحيد قرن أبيض في حديقة حيوانات في إيطاليا (أ ف ب)

أعلن مسؤولون في محمية أكاغيرا الوطنية، الإثنين، نقل 30 من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي إلى رواندا من جنوب أفريقيا.

وصف المسؤولون في المحمية، الواقعة شرقي رواندا، عملية النقل هذه بأنها «الأكبر من نوعها في التاريخ» لهذه الحيوانات المهدَّدة بالانقراض، وفق «فرانس برس».

واستلزم نقل هذه الحيوانات التي يصل وزن كل منها إلى طنين، يومين، وجرى جزئيًا بطائرة «بوينغ 747» في رحلة بلغت مسافتها 3400 كيلومتر.

وقال المدير الإداري لمنظمة «أفريكان باركس» غير الحكومية بيتر فيرنهيد في مؤتمر صحفي «لقد تطلب هذا المشروع عناية فائقة وكثيرًا من العمل لكي تصل الحيوانات الثلاثون سالمة وبصحة جيدة».

وأوضح المسؤول في المنظمة التي تتولى إدارة المحمية مع السلطات الرواندية أن الحيوانات أعطيت مهدئات بهدف «الحدّ من توترها».

وبلغت كلفت العملية نحو مليون دولار وشارك فيها 80 شخصًا، من بينهم أطباء بيطريون ومتخصصون في نقل الحيوانات البرية.

ويشكّل وحيد القرن الأبيض الجنوبي إحدى سلالتين فرعيتين من وحيد القرن الأبيض. وتعتبر هذه السلالة مهددة بالانقراض إذ يقتصر عدد أفرادها على 20 ألفًا وفقًا للصندوق العالمي للطبيعة. ويصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة نوعًا شبه مهدد، ويشكل الجزء الجنوبي من القارة الإفريقية موطنًا طبيعيًا لها.

وفي العامين 2017 و 2019 ، نقل 17 ثم خمسة من حيوانات وحيد القرن الأسود، وهو نوع آخر ، إلى المحمية نفسها في رواندا، وارتفع عددها حاليًا إلى 26.

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تفاصيل أكبر عملية نقل وحيد قرن أبيض في التاريخ