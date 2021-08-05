بوينغ ترجئ إطلاق «ستارلاينر» إلى أجل غير مسمى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 12:31 مساء
مركبة «بوينغ سي إس تي-100 ستارلاينر» الفضائية في صورة وزعتها «ناسا»، 28 يوليو 2021 (أ ف ب)

أرجأت «بوينغ» إطلاق مركبة «ستارلاينر» الفضائية إلى موعد غير محدد بعدما كان ذلك مقررًا، الأربعاء، بسبب مشكلات في نظام الدفع الخاص بها حالت دون إنجاز رحلة تجريبية رئيسية غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية في اليوم السابق.

وأفادت المجموعة العملاقة في مجال الصناعات الجوية والفضائية في بيان إن بعض صمامات محرك «ستارلاينر» كانت في مواضع غير مرتقبة، ما أجبر فريق المهمة على وقف العد التنازلي، وفق «فرانس برس».

وأشارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى أن الفرق الهندسية استبعدت أسبابًا محتملة كثيرة بينها حصول خلل في البرمجيات، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لفهم المشكلة.

وقال نائب الرئيس ومدير برنامج الطاقم التجاري في «بوينغ» جون فولمر: «سنعتمد على البيانات لتحديد مسار عملنا».

وأضاف: «عمل فريقنا بجد لضمان سلامة هذه المهمة ونجاحها، ولن ننطلق حتى تعمل مركبتنا بصورة سليمة وتكون فرقنا واثقة بأنها جاهزة للطيران».

وخلال رحلة تجريبية أولية غير مأهولة في ديسمبر 2019، واجهت كبسولة «ستارلاينر» اختلالات في البرمجيات تسببت في مشاكل في محركات الدفع.

ونتيجة ذلك، لم يكن لدى «ستارلاينر» ما يكفي من الوقود للوصول إلى محطة الفضاء الدولية واضطرت للعودة إلى الأرض قبل الأوان. وأظهر تحقيق لاحق أنها عانت عيوبًا خطرة في الرحلة أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي.

وأرجئت عمليات الإطلاق المقررة منذ ذلك الحين لأسباب مختلفة، بما يشمل مشكلات مستمرة في البرمجيات.

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