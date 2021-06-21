هندوراس: مشروع لحماية الطير الوطني

طير من فيصلة المكاو القرمزي يتفقد فرخيه ضمن مشروع لحماية هذا الطير الوطني ينفذه منتزه طيور مكاو الجبلي ومنظمة برو-آلاس غير الحكومية في كوبان رويناس في هندوراس في 9 يونيو 2021 (أ ف ب)

يخفق فرخا الببغاء «لينكا» و«ليمبيرا» بأجنحتهما استعدادًا للطيران لأول مرة، ضمن مشروع تنفذه هندوراس للحفاظ على طيرها الوطني المكاو القرمزي، يقضي باستعادة الطيور التي يتم الإتجار بها بصورة غير شرعية لإعادة دمجها في بيئتها الطبيعية.

وأوضحت خبيرة علم الزراعة في معهد الحفاظ على الأحراج كارينا إسكالانتي أن فرخي المكاو القرمزي اللذين ولدا في إطار المشروع في غراثياس على مسافة نحو 180 كلم شمال غرب تيغوسيغالبا «سيتم إطلاقهما في الطبيعة في 28 يونيو».

وأضافت «إنهما يحملان سوارا، هذا سيسمح لنا بتحديد الوكر الذي يتزاوجان فيه وفي أي سنة ومن هم أهلهما»، فضلًا عن تمييزهما عن الطيور المولودة في الطبيعة.

وقبل قرن، كان هذا الطير الذي يتميز بألوانه المزركشة المتقدة منتشرًا بأسراب غفيرة في منطقة تمتد من المكسيك إلى كوستاريكا، لكن لم يعد يُعثر عليه اليوم إلا في بعض الأحراج. ويعتبر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أن المكاو القرمزي «نوع معرض للانقراض» لكنه من الفئات «الأقل مدعاة للقلق».

منتزه طيور مكاو

تقف منظمة برو ألاس غير الحكومية ومنتزه طيور مكاو الجبلي خلف إطلاق المشروع في منطقة كوبان رويناس بغرب هوندوراس، وهدفها الأخير زيادة عدد هذا الطير الذي كان شعب المايا يجله لينتشر مجددا في أميركا الوسطى.

وقال المدير التنفيذي لمنتزه المكاو الجبلي ماوريسيو كويفاس لوكالة فرانس برس «يركز المشروع على تكاثر طيور تم استرجاعها من عمليات الإتجار (غير المشروع بالحيوانات البرية) في الأسر، وإعادة إطلاق سراحها، وتناسلها حتى تستعيد حريتها في بيئتها الأصلية».

وذكر أن المشروع سمح منذ 2011 بتوليد 98 طيرا في المنتزه، تم إطلاق 23 منها في الطبيعة عام 2020 على أن يتم إطلاق 24 آخر عام 2021، لافتا إلى أن العديد من هذه الطيور تناسل حتى الآن في الطبيعة بدون مساعدة.

وبحسب المسؤولين عن المشروع، ثمة نحو ألفي طير مكاو قرمزي طليق في وادي كوبان حيث ستُطبَق برامج لحمايتها بالتعاون مع السكان المحليين. وتقضي عملية التناسل في الأسر بجمع البيوض التي يصل عددها إلى ثلاث لكل زوجي طيور، ووضعها في حاضنة لمدة 28 يومًا، وبعد ذلك مواكبة نمو الفراخ.

وبعد تسعين يوما، حين يصبح بإمكانها أن تطير، تنقل الطيور إلى قفص كبير حيث تتعايش مع طيور من صنفها لتكتسب السلوك الخاص بفصيلتها وتتعلم التغريد. عندها تكتشف أيضا النبات والفاكهة في مرحلة انتقالية نحو إعادة إطلاقها في الغابات.

والمكاو القرمزي حيوان يعيش في سرب ويتنقل في مجموعات من 25 طيرا أو أكثر. وهو أحادي الزواج، ينفصل عن السرب ليتزاوج ويكرس نفسه لفراخه. ويعتني الذكر والأنثى بالفراخ لمدة عام على الأقل، إلى أن تصبح مستقلة.

ورأى غيرت فان فيك مدير منظمة برو آلاس غير الحكومية أن «طريق المايا» السياحي الذي يصل إلى آثار كوبان التاريخية «قد يصبح طريق المكاو القرمزي». وقال كويفاس إن المشروع مستقبلا يقضي بـ«نقل طيور مكاو من هندوراس إلى بلدان أخرى» من اميركا الوسطى.