بدء عودة «أوسايرس-ريكس» إلى الأرض حاملا عينات من غبار «بينو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 10:40 صباحا
إحدى الصور التي نشرتها «ناسا» لعملية جمع المسبار «أوسايرس-ريكس» عينات من سطح «بينو»، 20 أكتوبر 2020 (أ ف ب)

غادر مسبار «أوسايرس-ريكس» الأميركي بشكل نهائي، الإثنين، مدار الكويكب بينو الذي جمع منه العام الفائت عينات من الغبار، ليبدأ رحلته عائدا إلى الأرض.

إلا أن رحلة العودة ستكون طويلة، إذ لن يهبط المسبار في صحراء يوتا في الولايات المتحدة قبل 24 سبتمبر 2023، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس المهمة دانتي لوريتا خلال بث «ناسا» بالفيديو وقائع للحدث إن المسبار «بات يتحرك الآن بسرعة تزيد على 950 كيلومترا في الساعة من بينو في طريق» عودته إلى الأرض.

وشغلت دافعات المركبة لمدة سبع دقائق بهدف إعطاء المسبار الدفع اللازم لوضعه على المسار الصحيح.

ويحمل «أوسايرس-ريكس» «أكثر من 60 غراما من حبيبات غبار الكويكب وحصاه، وهي أكبر عينة جمعتها (ناسا) منذ الصخور القمرية التي حملتها إلى الأرض رحلات (أبولو)».

وتوصل المسبار إلى جمع هذا المقدار بفضل عملية انطوت على مخاطر كبيرة نفذتها وكالة الفضاء الأميركية في أكتوبر 2020، لامس خلالها المسبار تربة الكويكب لبضع ثوان، والتقط الغبار الذي أحدثه عصف دانتي لوريتا.

وكادت العملية بأكملها تفشل عندما تبين للوكالة الأميركية بعد أيام أن باب الحجرة المخصصة لتخزين العينات لم يعد يقفل، مما أدى إلى تطاير بعضها في الفضاء.

لكن المسبار نجح في نهاية المطاف في تخزين العينات بطريقة آمنة، إذ تولت ذراعه نقل الحمولة إلى كبسولة في وسطه، أمكن إقفال غطائها بإحكام.

وبعد سنتين ونصف السنة، سيتم إطلاق هذه الكبسولة قبل ساعات قليلة من دخولها الغلاف الجوي للأرض، وإبطاء سرعتها بواسطة نظام المظلة لكي تتمكن من الهبوط.

وأوضحت الوكالة أن العينات ستنقل بعد ذلك إلى مركز جونسون للفضاء التابع لها في هيوستن، لكن 75 في المئة ستحفظ من دون المساس بها «لتتولى الأجيال المقبلة دراستها بتقنيات غير متوافرة بعد».

ويؤمل في أن تساعد العينات في توفير فهم أفضل لنشأة النظام الشمسي وتطور الأرض ككوكب صالح للعيش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - حمودة حبيل (الحلقة 27)
فيديو
كاركاتير حليم - الفساد .. في وداع رمضان
كاريكاتير
انهيار برج سكني من 13 طابقا في غزة إثر ضربة جوية إسرائيلية
دولى
السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
عربى
انفرادات وتصاعد في النقاط للأهلي بنغازي والاتحاد والسويحلي بعد الجولة الـ10
رياضة محلية
سفارة ليبيا تتسلم تمثال «بيرسفوني» من المتحف البريطاني
ثقافة وفن
دراسة عربية - كندية تكشف علاقة التهاب اللثة المزمن بمضاعفات «كورونا»
طب وصحة
اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
تحرير 110 مخطوفين من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهم عصابات مسلحة في بني وليد
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تتلقى 6 جرعات من لقاح «كورونا» بالخطأ