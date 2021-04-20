روسيا ستبني محطتها الفضائية الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 04:00 مساء
رائدا فضاء ينهيان مهمة استمرت 4 سنوات لتطوير نظام الطاقة في محطة الفضاء الدولية، 1 فبراير 2021 (أ ف ب)

أعلنت روسيا، الثلاثاء، نيتها بناء أول محطة فضائية لها، بعد أن ألمحت الحكومة إلى احتمال تركها محطة الفضاء الدولية.

وقال مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ديميتري روغوزين عبر تطبيق «تلغرام»: «أول وحدة أساسية للمحطة الفضائية الجديدة هي قيد البناء». وأضاف: «الهدف هو إطلاقها الى المدار في 2025»، وفق «فرانس برس».

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات متناقضة صدرت عن السلطات الروسية حول برامجها الفضائية.

وكان نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف، ألمح، الأحد، إلى أن بلاده ستنسحب من المحطة الفضائية الدولية اعتبارا من 2025 للتركيز على بناء محطتها الخاصة.

وتقول موسكو إن وضع المحطة الفضائية الدولية تشوبه عيوب، وأن بعض وحداتها «استنفدت».

وكان مدير الرحلات الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية فلاديمير سولوفييف رأى في مطلع أبريل أنه يمكن تمديد عمر المختبر الفضائي حتى 2025، متوقعا «سيلا من الإخفاقات» اعتبارا من 2025.

لكن بوريسوف اعتبر، الإثنين، أن تقادم المحطة الفضائية الدولية ينذر بـ«كارثة». وقال: «لا يمكننا أن نعرّض حياة رواد الفضاء للخطر».

ويُعتبر استخدام محطة الفضاء الدولية أحد آخر مجالات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة اللتين تشهد علاقاتهما توترا متصاعدا منذ 2014. وانسحبت روسيا من مشروع يتعلق باستكشاف القمر كانت تشارك فيه مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تطوير آخر مع الصين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يعتبر مشروع الدوري السوبر الأوروبي «لا يمت إلى الرياضة»
رياضة عالمية
تشاد: الجيش يعد بانتخابات «ديمقراطية» بعد فترة انتقالية
دولى
الخارجية الأميركية: بومبيو وزوجته انتهكا القواعد الأخلاقية عندما كان وزيرا ...
دولى
رد ناري من بيريز على رئيس «يويفا» ورئيس الوزراء البريطاني بسبب دوري السوبر ...
رياضة عالمية
الصيام وعدوى «كورونا».. حقائق ونصائح
طب وصحة
تشاد: مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير البلاد
دولى
ليدز يخطف من ليفربول فرصة حجز مقعد دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
دوريات رمضان تعم مختلف المناطق الليبية
رياضة محلية
إعادة انتخاب ديبي رئيسا لتشاد بعد حصوله على 79% من أصوات الناخبين
دولى
جنوب أفريقيا.. حريق كايب تاون يتجه نحو وسط المدينة (فيديو)
دولى
القوات التشادية تعلن مقتل 300 متمرد وخمسة جنود في شمال البلاد
دولى
«المركزي» يتابع خطة السيولة مع المصارف.. ويتوعد بـ«عقوبات»
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس «الليغا» عن دوري السوبر الأوروبي: سيكون وفاة كرة القدم