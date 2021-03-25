نمو كبير في ابتكارات التقنيات المساعدة لذوي الإعاقات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 05:00 مساء
مساعد شخصي آلي للمسنين في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، يناير 2018 (أ ف ب)

أشادت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته، الثلاثاء، بالارتفاع الكبير في الابتكارات الرامية إلى مساعدة ذوي الإعاقات على أنواعها، خصوصًا الحركية والبصرية ودمجها بصورة متزايدة في المنتجات الاستهلاكية.

ولاحظ تقرير اتجاهات التكنولوجيا، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من مليار شخص يحتاجون إلى التكنولوجيا المساعدة، متوقعًا أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقد المقبل بسبب ظاهرة شيخوخة السكان، وفق «فرانس برس».

إلا أن واحدًا فحسب من كل عشرة من ذوي الإعاقات في العالم يمكنه الوصول إلى المنتجات المساعدة اللازمة له.

وأدت الحاجة إلى تلبية حجم الطلب هذا إلى ازدهار الابتكارات في مجال التكنولوجيا المساعدة، إذ أشار التقرير إلى أنها شهدت نموًّا مزدوج الرقم في السنوات الأخيرة.

وفي الموازاة، ساهم التقاطع بين الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات المساعدة في توسيع الانتشار التجاري لهذه التقنيات، حسب ما رأت المنظمة في بيان.

وذكَّر المدير العام للمنظمة، السنغافوري دارين تانغ في مقدمة التقرير، بأن «الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمدون منذ مدة طويلة على التقنيات الجديدة لتحقيق استقلاليتهم والتمكن من التفاعل مع بيئتهم على نحو أفضل».

وأضاف: «من اختراع العكازات في مصر القديمة إلى الأجهزة اللوحية التي تتيح اليوم للمكفوفين القراءة بطريقة براين، مرورًا بالأطراف الصناعية في العصور الوسطى، نحن اليوم في بداية مستقبل تساهم فيه الكراسي المتحركة، الذاتية القيادة وأجهزة السمع التي يتحكم بها العقل

وأجهزة مراقبة المعطيات الصحية والعواطف، في التخفيف من تأثير العاهات البشرية».

المنازل والنظارات الذكية
وأفاد التقرير بأن أكثر من 130 ألف براءة اختراع لتقنيات مساعدة نُشرَت بين العامين 1998 ومنتصف 2020، بينها 15592 خلال هذه الفترة تتعلق بتقنيات المساعدة الجديدة وحدها، كالروبوتات المساعدة، وتطبيقات المنازل الذكية، والملحقات الذكية لضعاف البصر، والنظارات الذكية.

وزاد معدَّل براءات اختراع التطبيقات الخاصة بالتقنيات المساعدة الجديدة بسرعة تفوق بثلاث مرات (بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 17% خلال الفترة 2013-2017) نمو تطبيقات «التقنيات المساعدة التقليدية» التي توفر تحسينات على المنتجات المألوفة، كمقاعد الكراسي المتحركة أو عجلاتها لكي تصبح ملائمة لأنواع مختلفة من التضاريس، والأجهزة المزودة وظائف براين لأصحاب الإعاقات البصرية.

وكشف التقرير أن الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية هي الدول الخمس التي تشهد أكبر مقدار من الابتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة.

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