أنتركتيكا: انفصال جبل جليدي بحجم باريس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 04:30 مساء
جزيرة هاف مون في أنتركتيكا في 9 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن علماء بريطانيون انفصال جبل جليدي ضخم يوازي من أنتركتيكا، قرب محطة بحوث بريطانية كانت تحذر منذ وقت طويل من أحداث مشابهة.

وانفصلت كتلة الجليد الممتدة على مساحة تقرب من 1270 كيلومترا مربعا (ما يوازي حجم باريس أو لندن)، عن بقية الطوف الجليدي الجمعة، وفق بيانات جمعتها أدوات بريطانية موضوعة قرب المحطة، حسب «فرانس برس».

وقالت هيئة «بريتيش أنتركتيك سورفي» (بي إيه إس) البريطانية للبحوث بشأن المناطق القطبية إن الحادثة لم تشكل خطرا على حياة أي شخص، إذ إن الأشخاص الـ12 الذين كانوا في محطة هالي 7 الواقعة على مسافة أقل من عشرين كيلومترا من مكان الانفساخ، كانوا قد أُبعدوا من المنطقة جواً منتصف الشهر الجاري.

وقالت مديرة الهيئة جاين فرانسس: «فرقنا محضرة منذ سنوات لانفصال جبل جليدي عن منصة برونت الجليدي»، فيما تراقب الفرق العاملة «يوميا» وضع التفسخات بفضل «شبكة آلية لأدوات عالية دقة عاملة بنظام التموضع العالمي (جي بي إس) حول المحطة».

وأتاحت هذه البيانات إثر إرسالها للتحليل في جامعة كامبريدج، بتوجيه إنذار الجمعة في غياب أي شخص في المكان.

ووصف مدير العمليات في هيئة «بي إيه إس» سايمن غارود هذا القرار بأنه «حكيم»، قائلا: «عملنا يقوم حاليا على الإشراف من كثب على الوضع وتقويم أي أثر محتمل لهذا الانفصال على ما تبقى من منصة الجليد».

ولفتت فرانسس إلى وجود سيناريوهات عدة ممكنة للأشهر المقبلة، وتتمثل «إما بابتعاد الجبل الجليدي أو سقوطه وبقائه» في نقطة مجاورة.

ولن تعود الفرق إلى المكان قريبا، إذ ستبقى المحطة مغلقة خلال الفترة المتبقية من الشتاء القطبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا
دولى
جريدة «الوسط»: جلسة منح الثقة تتأرجح بين سرت وغدامس
ليبيا
تقرير: العدالة في ليبيا لا تزال بعيدة المنال بعد 10 سنوات من إحالة ملفها إلى ...
ليبيا
ترقب فرنسي لـ«وصفة أميركية» تُخلي ليبيا من «الوجود الروسي والتركي»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لدبيبة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
النوع المتحور لفيروس «كورونا المستجد» يصل إلى ليبيا.. وإصابة 23 حالة به
ليبيا
النقابة العامة للنفط تمهل الجهات السيادية أسبوعا للرد وتنفيذ قرار زيادة مرتبات ...
ليبيا
السفير الأميركي يهاتف عقيلة صالح بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة
ليبيا
القضاء التركي يسلط الضوء على تفاصيل عملية فرار كارلوس غصن من اليابان
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نقص الكراث يحدث أزمة في مقاطعة بريطانية