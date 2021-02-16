من يمكنه التحكم بهاتفك الذكي دون علمك؟

خبيرة تكشف من يمكنه التحكم بالهاتف الذكي دون علمنا (الإنترنت)

يعد الجانب الأخطر من التكولوجيا واستخدامنا لها أننا قد نكون عرضة للتجسس، فهناك من يمكنهم التحكم بهواتفنا الذكية مثلا دون أن ندري.

وتوضح الفينا ناسيبولينا، المحللة والباحثة في المنتجات الرقمية: «تشمل الوقاية الرقمية استخدام الكمبيوتر والهواتف أيضا، لأنها قد تتعرض للفيروسات وبرامج التجسس»، وفق «روسيا اليوم».

وتقول: «يمكن أن تساعد البرامج الضاره المحتالين، في الحصول على معلوماتنا الشخصية ومعلومات الدفع. كما يجب ألا ننسى برامج التجسس التي يمكنها التجسس على مالك الهاتف والتقاط الصور وتسجيل الصوت والفيديو وجمع البيانات الأخرى». لذلك ، قبل إعطاء الإذن لأي تطبيق ، يجب دراسة المعلومات المتعلقة به بعناية.

ومعظم المخاطر تهدد أصحاب الهواتف الذكية العاملة بنظام Android OS، فإذا حصل تغيير في الإعدادات دون علم صاحب الهاتف، والبطارية أصبحت تضعف بسرعة، والهاتف يسخن ويعمل ببطء، ويعيد التحميل ذاتيا. فعلى الأرجح استقرت الفيروسات في مثل هذه الهواتف. لذلك إذا استلم صاحب الهاتف رسالة قصيرة عن محاولة تسجيل الدخول إلى حسابه فعليه ألا يشك بذلك. بحسب نسيبولينا.