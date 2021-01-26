الخميس.. أول تعامد للقمر على الكعبة في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 11:36 صباحا
الكعبة المشرفة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء مكة المكرمة تشهد، الخميس، تعامد القمر على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقوعه في طور البدر.

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية، أن هذا التعامد هو الأول هذا العام 2021، وفق «مصراوي».

وقال أبو زاهرة، عبر الصفحة الرسمية للجمعية على «فيسبوك» إن القمر سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي (الشمال الشرقي) ويغرب في الأفق الشمالي (الشمال الغربي)؛ مما يعني بأنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل، أما شمال الدائرة القطبية الشمالية، يبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف.

وأضاف رئيس الجمعية الفلكية بجدة بالمملكة العربية السعودية، أنه في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، يتبع القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء؛ حيث يكون القمر منخفضًا في السماء، تمامًا مثل شمس الظهيرة الشتوية، أما جنوب الدائرة القطبية الجنوبية يبقى القمر تحت الأفق لمدة 24 ساعة.

وتابع أبو زاهرة أن القمر سيصل إلى لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساءً بتوقيت السعودية (07:16 مساءً بتوقيت جرينتش)، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأكد أبو زاهرة أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية؛ ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم، كما فعل القدماء.

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