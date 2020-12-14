روسيا تطلق بنجاح صاروخها من الجيل الجديد «أنغارا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 03:02 مساء
إقلاع صاروخ سويوز من قاعدة فوستوتشني في منطقة أمور بأقصى الشرق الروسي (أ ف ب)

أطلقت روسيا بنجاح، الإثنين، صاروخها من الجيل الجديد «أنغارا»، وهو أول صاروخ تطوره البلاد منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، بعد ست سنوات تقريبا من تجربة سابقة.

ويعود الإطلاق الوحيد لصاروخ ثقيل من طراز «أنغارا» سابقا إلى نهاية ديسمبر 2014، لكن مذاك حصلت تأخيرات عدة في البرنامج الرامي إلى استبدال صواريخ «بروتون» المتقادمة التي تعود تقنيتها إلى ستينات القرن الماضي، وفق «فرانس برس».

وأقلع الصاروخ، الإثنين، في الوقت المحدد من قاعدة بليسيتسك العسكرية في شمال روسيا عند الساعة 05.50 بتوقيت غرينيتش.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» في بيان: «في الوقت المحدد، بعد 12 دقيقة و28 ثانية من الإقلاع، انفصلت الكتلة المدارية لصاروخ أنغارا إيه 5 عن الطبقة الثالثة».

وكتب رئيس الوكالة ديمتري روغوزين عبر «تويتر»: «إنه يحلق»، مرفقا تغريدته بصورة للصاروخ على منصة الإطلاق.

وأطلق صاروخ «أنغارا» بطراز خفيف الحجم في يوليو 2014.

وصممت روسيا صاروخ «أنغارا» ليحل محل صواريخ «بروتون» التي يعود أول طرازاتها إلى ستينات القرن الماضي، ومنيت بانتكاسات عدة محرجة في السنوات الأخيرة أثارت أزمة في قطاع الفضاء الروسي.

كذلك تستعين هذه الصواريخ الجديدة بتقنية أكثر مراعاة للبيئة، إذ تعتمد قوة الدفع الخاصة بها على مزيج من الكيروسين والأكسجين السائل يتسبب بدرجات أدنى بكثير من التلوث، مقارنة مع وقود الصواريخ السام المستخدم في طرازات «بروتون».

غير أن برنامج «أنغارا» سجل تأخيرات عدة أدت إلى عدم احترام الجدول الزمني الذي حددته السلطات الروسية عند التجربة الأولى في 2014. والصاروخ الذي انطلق، الإثنين، كان مقررا إطلاقه أساسا في الثالث من نوفمبر، في موعد أرجئ مرات عدة.

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