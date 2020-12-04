حل سحري من «سامسونغ» يقضي على ظاهرة ضياع الهاتف

سامسونغ تطور قطعة إلكترونية ستساعد الناس في العثور على هواتفهم وأشيائهم المفقودة (الإنترنت)

كم مرة فقدت هاتفك وقضيت وقتا طويلا حتى تمكنت من استعادته؟ هذه المشكلة التي نواجهها جميعا بات لها حل أخيرا.

تطور شركة سامسونغ قطعة إلكترونية مميزة ستساعد الناس في العثور على هواتفهم وأشيائهم المفقودة، حسب «روسيا اليوم».

وتبعا لتسريبات مواقع مختصة بشؤون التقنيات الحديثة، فإن «سامسونغ» حصلت على التراخيص اللازمة لتطوير قطعة إلكترونية تحمل الرمز «EI-T5300»، وستطلق في الأسواق تحت اسم «Galaxy Smart Tag».

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والقطعة الجديدة ستكون عبارة عن ميدالية إلكترونية صغيرة يمكن تعليقها مع الهاتف أو المفاتيح أو حقيبة اليد على سبيل المثال، وستحوي هذه الميدالية شرائح خاصة يمكن تعقب مكانها عبر الأقمار الصناعية وبواسطة تطبيق خاص موجود في الهاتف الذكي، ففي حال فقدان الهاتف مثلا يمكن الرجوع إلى التطبيق لمعرفة مكان وجوده، كما يمكن للمستخدم وصل أكثر من ميدالية عبر التطبيق الخاص به لمعرفة أماكن أشيائه المهمة المتصلة بتلك الميداليات في كل لحظة.

ومن المفترض أن تحصل ميداليات «Galaxy Smart Tag» على إمكانية الاتصال مع الأجهزة الذكية عبر البلوتوث، وإمكانية نقل البيانات عبر تقنيات «Ultra-Wideband» أو شبكات «LTE».

ومن المنتظر أن تعلن «سامسونغ» عن هذه التقنية بشكل رسمي في شهر يناير القادم خلال الحدث الذي ستكشف فيه عن هواتف «Galaxy S21» المنتظرة.