هكذا تحمي عينيك من خطر أشعة شاشات الهواتف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 01:44 مساء

يتسبب الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف المحمولة بضرر بالعين وسلامتها، إذ يمتلك هذا اللون موجات ضوئية مختلفة تتدرج ما بين موجات الأشعة البنفسجية والزرقاء.

وتحذر الإخصائية وطبيبة العيون الروسية، مارينا تساريغوردتسيفا، من أضرار هذه الشاشات، مشيرة إلى أنه للتقليل من الآثار المضرة على صحة العين عند الاستعمال المطول للهواتف الذكية، يجب ارتداء نظارات طبية خاصة كتلك التي يستخدمها الذين يجلسون لساعات طويلة خلف شاشات الحواسب، فعدسات هذه النظارات تحمي العين من خطر الأشعة الزرقاء وما فوق البنفسجية المنبعثة من الشاشات، حسب «روسيا اليوم»..

وأشارت تساريغوردتسيفا إلى أن مستخدمي الهواتف يمكنهم أيضا الاعتماد على بعض التطبيقات الخاصة، التي تتحكم بمعدل سطوع الشاشة أثناء استعمال الهواتف، كتلك التي تعدل السطوع تبعا لمعدل الإضاءة الموجود في مكان استعمال الهاتف.

ومن النصائح الهامة التي يجب اتباعها وفقا للطبيبة هي استخدام قطرات مرطبة للعين عند التعرض لأشعة الشاشات لفترات طويلة، والحرص على أخذ فترات للراحة أثناء العمل الذي يتطلب الجلوس لساعات خلف شاشات الحواسب.

وأوضحت تساريغوردتسيفا أن «التعرض المطول لأشعة اللون الأزرق المنبعثة من الشاشات يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين والذي يؤثر بدوره على النوم، لذا ينصح بعدم استخدام الهواتف قبل ساعتين أو ثلاثة من موعد النوم».

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