التحام مركبة «دراغون» بمحطة الفضاء الدولية

مركبة «دراغون» من«سبايس إكس» ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية، 17 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

التحمت مركبة «دراغون» من صنع «سبايس إكس» التي نقلت أربعة رواد فضاء ليل الإثنين - الثلاثاء، بمحطة الفضاء الدولية.

وأنجزت المرحلة الأولى من الالتحام، الثلاثاء عند الساعة 04.01 بتوقيت غرينتش، بحسب ما أظهرت مشاهد بثتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عبر الإنترنت. أما المرحلة الثانية فحصلت بعد دقائق قليلة، وفق «فرانس برس».

وأطلقت المركبة التي سميت «ريزيليينس» بواسطة صاروخ «فالكون 9» من شركة «سبايس إكس» الخاصة، وتشكل وسيلة النقل الفضائي الجديدة لـ«ناسا» بعدما اعتمدت على مدى تسع سنوات على المركبات الروسية.

وقال رئيس «ناسا»، جيم برايندستاين، خلال مؤتمر صحفي: «هذا يوم كبير للولايات المتحدة واليابان».

وكان الصاروخ «فالكون» انطلق مساء الإثنين، من مركز كينيدي الفضائي، ناقلًا رواد الفضاء الأميركيين مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر، فضلًا عن الياباني سويشي نوغوشي.

وينضم رواد الفضاء الأربعة في محطة الفضاء الدولية إلى رائدين روسيين ورائدة أميركية موجودين فيها، ومن المقرر أن يبقوا ستة أشهر في المختبر المداري على ارتفاع نحو 400 كيلومتر عن الأرض.

وتأتي هذه الرحلة بعد مهمة تجريبية ناجحة استمرت من مايو إلى أغسطس، تولت فيها «سبايس إكس» نقل رائدَي فضاء أميركييْن إلى المحطة ثم إعادتهما إلى الأرض من دون أي عوائق، مما جعلها أول شركة خاصة تحقق هذا الإنجاز التكنولوجي.