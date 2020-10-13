تسريب جديد عن هاتف «آيفون 12»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 03:15 مساء
الهاتف الجديد من المتوقع الكشف عنه في وقت لاحق الثلاثاء (أرشيفية: الإنترنت)

تتوالى التسريبات قبيل إعلان شركة «أبل» الأميركية عن هاتفها المنتظر «آيفون 12»، في وقت لاحق الثلاثاء.

وذكرت جريدة «ديلي ميل» البريطانية أن كاميرا الهاتف الجديد ستكون قادرة على التكبير «زووم» 30 مرة، بما يفوق قدرة النسخة السابقة بثلاثة أضعاف، وفق «سكاي نيوز».

وقال حساب متخصص في تسريبات هواتف آيفون على «تويتر» إن «التكبير الجديد سيمثل نقلة هائلة هذا العام».

وأضاف الحساب المجهول الهوية أن «أبل» دخلت قبل أشهر في شراكة مع إحدى الشركات التابعة للمنافس «سامسونغ» وشركة صينية أخرى من أجل تحسين كاميرا الهاتف الجديد.

ويبدو أن تركيز الشركة الأميركية على تطوير أداء كاميرا هاتفها الذكي يأتي بسبب التحديثات الواسعة التي أدخلتها «سامسونغ» على هاتفها «غلاكسي نوت 20 ألترا»، الذي تتميز إحدى كاميراته بدقة تصل إلى 108 ميغابيكسل، وهو رقم غير مسبوق.

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