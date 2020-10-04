أسعار ومواصفات هواتف «iPhone 12»

أغلى هواتف «iPhone 12» سيصل سعره في الولايات المتحدة إلى 1399 دولارا (الإنترنت)

نقل موقع «GSMArena» عن بعض المصادر أن أغلى هواتف «iPhone 12» سيصل سعره في الولايات المتحدة إلى 1399 دولارا، ملقيا الضوء على بعض مواصفات هواتف «iPhone 12» المنتظرة.

وتبعا لمصادر الموقع أيضا فإن «أبل ستكشف في أكتوبر عن مجموعة من الهواتف، منها هواتف iPhone 12 mini، التي ستأتي بعدة نسخ، نسخة مزودة بذواكر تخزين داخلية 64 غيغابايت، ستباع بـ649 دولارا في السوق الأميركية، ونسخ بذواكر 128 غيغابايت ستباع بـ799 دولارا، ونسخ بذواكر 256 غيابايت سيكون سعرها 799 دولارا».

أما نسخ «iPhone 12» العادية وفقا للتسريبات فتتراوح أسعارها في أميركا ما بين 749 و899 دولارا، وهواتف «iPhone 12 Pro» بذواكر 512 غيغابايت سيكون سعرها 1299 دولارا، وهواتف «iPhone 12 Pro Max» المزودة بشاشات بمقاس 6.7 بوصة سيكون سعرها 1399 دولارا، حسب «روسيا اليوم».

ومن المفترض أن تعلن شركة أبل عن الجيل الجديد من هواتف آيفون في 13 أكتوبر الجاري، أما أسعار هذه الأجهزة فقد تختلف تبعا للأسواق التي ستباع فيها.