هاتف متطور من «فيفو» لشبكات الجيل الخامس

«فيفو» تطلق X50e 5G (الإنترنت)

مع انتشار تقنية الجيل الخامس حول العالم، الجميع يبحث عن الهواتف الذكية التي يمكنها التعامل مع هذه الشبكات.

وكشفت شركة «فيفو» هاتفها الأحدث X50e 5G الذي طورته، ليكون من بين أفضل الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، حسب «روسيا اليوم» نقلًا عن « gsmarena ».

ويأتي هذا الجهاز بهيكل من المعدن والزجاج والبلاستيك، أبعاده (162/75/8.9) ملم، يزن 200 غرام، ومحمي من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العلمية.

وحصل هذا الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، بتردد 90 هيرتزا.

ويضمن أداءه الممتاز وسرعته في التعامل مع البيانات والشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت معالج Snapdragon 765G ثماني النوى مطور بتقنية (7 نانومترات)، ومعالج رسوميات Adreno 620، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSDXC.

كما زودته Vivo ببطارية بسعة 4350 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (48+13+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.