الانقراض يهدد 39 بالمئة من نباتات العالم

(أرشيفية: الإنترنت)

كشف إحصاء أنجزته الحدائق النباتية الملكية في كيو في بريطانيا، أن خمسي نباتات العالم معرضة لخطر الانقراض.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "حدائق كيو"، وهي منظمة دولية مختصة في الأبحاث النباتية، كشفت في بحث لها أن هناك 140 ألف نبتة (ما يعادل 39 في المئة)، مهددة بالاختفاء بصفة نهائية، وفق "سكاي نيوز".

وأوضح البحث أن آخر إحصاء أنجز قبل 4 سنوات، توصل إلى أن 21 بالمئة من النباتات مهددة بالانقراض.

وجمع الإحصاء معلومات من 210 علماء من 42 دولة مختلفة، بهدف تصنيف أنواع النباتات المعرضة لخطر الانقراض، بما في ذلك 723 نباتا يجري استخدامها في المجال الطبي.

ويزعم الخبراء أن أكبر تهديد يواجه النباتات هو "إزالة الموائل الطبيعية"، مثل الغابات والمناطق الطبيعية.

وأعلنت "حدائق كيو" أن العلماء حاليا في "سباق مع الزمن" للعثور على أنواع جديدة من النباتات وإنقاذها، قبل أن تختفي عن الوجود.

وأشارت إلى أن تغير المناخ تهديد آخر يواجه النباتات، حيث يساهم ارتفاع درجات الحرارة والكوارث البيئية، مثل الجفاف، في انقراض بعض النباتات.