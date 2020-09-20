«تيك توك» يتقدم بشكوى ضد إدارة ترامب لوقف حظره في أميركا

«تيك توك» يتقدم بشكوى ضد إدارة ترامب لوقف حظره في أميركا. (رويترز)

أظهرت وثائق قضائية أن تطبيق «تيك توك» للمقاطع المصورة القصيرة طلب من قاض أميركي منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من فرض حظر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة.

وتقدم «تيك توك» وشركة بايت دانس المحدودة المالكة له بشكوى لمحكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة ترامب لحظر التطبيق، وفقا لوكالة «رويترز».

كانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت الجمعة، أن حظر تنزيل تطبيقي «وي تشات» و«تيك توك» المملوكين لصينيين سيبدأ في 20 سبتمبر

وقال «تيك توك» و«بايت دانس» في شكواهما إن الحظر دوافعه سياسية، وذكر «تيك توك» أن الحظر يعد انتهاكا لحقوق الشركة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

وقال «تيك توك»، الذي يتجاوز عدد مستخدميه في الولايات المتحدة مئة مليون مستخدم، إن الحظر «سيدمر أعمال تيك توك في الولايات المتحدة».