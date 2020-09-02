اختراع أردني يحذر من الغازات السامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 11:19 صباحا
هاني حسام الدين العواملة (الإنترنت)

نجح شاب أردني في إنشاء نظام يحذر من الغازات السامة أو الضارة، يصلح للاستخدام السكني خصوصا.

وسجل هاني حسام الدين العواملة براءة اختراع نظام يرتكز على تحذير السكان من المستويات الخطرة لغازات أول وثاني أكسيد الكربون، حسب «روسيا اليوم».

وتعمل بهذا النظام أجهزة الكشف الخاصة من خلال وحدة تحكم تنتج تنبيهات من مكبر صوت، وتطلب المساعدة عبر وحدة الاتصال بخدمات الطوارئ لإنقاذ الأرواح البشرية قبل حدوث الخطر المتوقع وهو الإغماء وفقدان الوعي، والذي قد يتسبب في الوفاة.

ويشتمل النظام على مستشعرين للغاز، ووحدة تحكم وإنذار تتألف من جرس، ومصدر وميض ضوئي، ومكبر صوت، ووحدة GSM لإنشاء الاتصال.

وسبق للعواملة أن سجل براءة اختراع، لـ«نظام مسافة الأمان الأوتوماتيكي»، الذي يقيس المسافة بين المعدات والآلات والمركبات المتحركة والأجسام المحيطة بها.

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