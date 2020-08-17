«مويا» عميد سن التماسيح في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 11:28 صباحا
مويا عميد سن التماسيح في الأسر، يلتهم جرذا في حوضه الصغير في حديقة بلفراد للحيوانات في 13 أغسطس 2020 (أ ف ب)

لم يخرج عميد سن التماسيح، في الأسر، من حوضه الصغير، منذ وصوله إلى حديقة بلغراد للحيوانات قبل 83 عامًا، بعدما صمد في وجه القصف وسافر من بلد إلى آخر، خلال رحلته مع الحياة.

وتجهل حديقة الحيوانات هذه عمره بالتحديد، إلا أن حملة إعلانية تحتفي هذا الأسبوع بوصوله إلى بلغراد العام 1937 آتيًا من حديقة في ألمانيا، حسب «فرانس برس»، السبت.

ويوضح كبير الأطباء البيطريين في الحديقة، يوزف أدفيدي، فيما يدفع عمال جرذًا نافقًا إلى التمساح البطيء الحركة «هو مسن ونحن نحترم عمره الطويل».

وأصبح مويا رسميًّا عميد سن التماسيح في العالم، بعد نفوق تمساح «ساترن» الشهير في مايو الماضي في حديقة موسكو للحيوانات. وكان هذا التمساح وُلد العام 1936.

وتفيد الصحف في الفترة التي انتقل فيها التمساح إلى بلغراد، بأن مويا كان يبلغ السنتين عند وصوله إلى المدينة في العام 1937. إلا أن الموظفين في الحديقة يعتبرون أن هذا الحيوان الزاحف تجاوز التسعين.

وهو لزم مملكته الصغيرة المؤلفة من حوض طوله 12 مترًا وعرضه سبعة أمتار رغم القصف الشديد في الحرب العالمية الثانية الذي عاث فسادًا في الحديقة، وأتى على غالبية الحيوانات وحصد أرواح ستة عاملين فيها.

ووصل التمساح إلى بلغراد في وقت كانت فيه عاصمة لمملكة يوغوسلافيا. وهو عاصر الحقبة الاشتراكية، ومن ثم التشرذم الدموي ليوغوسلافيا السابقة التي انتهت العام 1999 على عمليات قصف جديدة نفذها هذه المرة حلف شمال الأطلسي.

ويؤكد الطبيب البيطري: «مويا بصحة جيدة على الدوام رغم سنه المتقدمة». وتعود آخر مشكلة صحية اعترت التمساح إلى العام 2012 عندما اضطر الأطباء البيطريون إلى بتر قائمته اليمنى الأمامية لإصابتها بالغرغرينا.

ويوضح الطبيب البيطري: «العملية كانت معقدة جدًّا لكنها تكللت بالنجاح وتعافى كليًّا وتكيف مع الوضع».

حركة مويا قليلة بسبب سنه، لكنه يزداد حيوية عند اقتراب موعد حصوله على الطعام أي مرة أو مرتين في الشهر.

وغالبًا ما يحتاج في الفترة الأخيرة إلى مساعدة للعثور على «فريسته» التي يضعها العاملون في الحديقة أمام فكيه. وتتألف وجبته من الجرذان والأرانب والطيور ولحم البقر أو الحصان والفيتامينات.

ويشير الطبيب البطيري إلى أن التمساح حيوان بدم بارد ما يؤدي إلى إبطاء أيضه ويطيل عمره، موضحًا: «نأمل أن نتمكن من الاحتفال بعيد ميلاده المئة فأنا على ثقة أن بإمكانه أن يعيش لفترة إضافية من 15 إلى 20 عامًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلوسنا - (الحلقة 42) - لقاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري
فيديو
هجمات «الجهاديين» في موزمبيق تشكل اختبارا لدول الجنوب الأفريقي
اقتصاد
اتهام ترامب بمحاولة تدمير خدمة البريد الأميركية لأهداف انتخابية
دولى
إقالة كيكي سيتين من تدريب «برشلونة»
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض سبها» يوضح سبب تأخر نتائج تحاليل «كورونا»
ليبيا
روسيا البيضاء.. عشرات الآلاف يطالبون بانتخابات جديدة والرئيس يرفض التنحي (فيديو)
دولى
مستشار الأمن القومي الأميركي: دولتان عربيتان تُطبعان «قريبًا» مع إسرائيل.. ...
دولى
«مكافحة الفساد»: 3 آلاف شركة خاصة تطلب اعتمادات ورؤساؤها موظفون بالدولة
ليبيا
معيتيق والسفير الأميركي يؤكدان وقف التصعيد العسكري في سرت
ليبيا
128.67 ألف ليبي عاطل أكثر من نصفهم إناث.. ونسبة خريجي الجامعات الأعلى
ليبيا
توقعات بمستويات إنتاج قياسية لجرعات اللقاح ضد الإنفلونزا خلال موسم الشتاء
دولى
تحدث عن رفع الدعم والسيولة والمصرف المركزي.. أبرز ما جاء في تصريحات وزير المالية...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول فاعلية اللقاح الروسي ضد «كورونا»