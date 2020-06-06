الأرجنتين: اكتشاف نوع جديد من الديناصورات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 01:46 مساء
حظمة فك متحجرة لنوع جديد جديد من الديناصورات اكتشف في باتاغونيا في الأرجنتين (أ ف ب)

أعلن علماء أحافير في الأرجنتين اكتشاف بقايا متحجرة لنوع جديد من الديناصورات، عاشت قبل 90 مليون سنة في باتاغونيا.

ويملك هذا الديناصور المجنح قوائم شبيهة لقوائم فيلوسيرابتور، ويعتقد الخبراء أنه قد يسهم في كشف معلومات حول تطور الطيور، حسب «فرانس برس».

واكتشفت تلك المتحجرات، التي يبلغ طولها أقل من متر ونصف المتر، في مقاطعة ريو نيغرو في باتاغونيا على مسافة نحو 1100 كيلومتر من بوينس آيرس، وفقا لوكالة النشر العلمي التابعة لجامعة لا ماتانزا.

وأوضح ماتياس موتا الباحث في متحف العلوم الطبيعية، في الأرجنتين، أن الأحافير تعود إلى نوع جديد من ديناصورات بارافيس الآكلة للحوم وقد أطلق عليه «أوفيرورابتور تشيمنتوي».

وهو مرتبطة بسلالة أخرى وجدت على مسافة أكثر من عشرة آلاف كيلومتر في مدغشقر.

واكتشف أجزاء من المتحجرات للمرة الأولى في العام 2013، وعثر على المزيد منها خلال عمليات حفر في العام 2018.

وأوضح موتا المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في «ذي ساسنس أوف نايتشر»: «كان لهذا الحيوان مخلب حاد للغاية في إصبع السبابة كان يستخدمه بالتأكيد لمهاجمة الفريسة، وكانت ساقاه طويلتين ما يشير إلى أنه كان يعدو كثيرا. كان بالتأكيد سريعا ورشيقا ومثل كل أقاربه، كان آكل لحوم».

وفوجئ الباحثون عندما وجدوا أن ساقيه تشبهان سيقان سلسلة ديناصورات «رابتور» لكن أطرافه العلوية كانت طويلة جدا وصلبة على غرار الطيور الحديثة.

ومن خلال عمليات الحفر الثانية، اكتشف العديد من العظام، بما فيها قدم كاملة تقريبا وفقرات الذيل وأجزاء من الجناح وفق ما قال عالم الأحافير فيديريكو بريسن إيغلي.

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