تجربة جديدة لمركبة «بوينغ» الفضائية

صورة وفرتها بوينغ العام 2015 تظهر مركبة ستارلاينر في مدار حول الأرض (أ ف ب)



ستجري «بوينغ» تجربة جديدة غير مأهولة لمركبتها، التي ينبغي أن تنقل رواد الفضاء، بعد مهمة تجريبية فاشلة نهاية العام الماضي.

وقالت الشركة الأميركية لصناعات الطيران والفضاء، في بيان: «قررنا أن نعيد رحلة التجربة المدارية لنثبت مؤهلات مركبة ستارلاينر»، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وأضافت «إعادة الرحلة التجريبية غير المأهولة سيسمح لنا بتحقيق كل أهداف الرحلة وتقييم أداء مركبة ستارلاينر، من دون أي كلفة إضافية على المكلفين».

طالع: مجموعة «بوينغ» لصناعة الطائرات تعلق إنتاجها لأجل غير مسمى

وسابقا، حالت مشاكل كبيرة تتعلق بالبرمجيات والترميز المعلوماتي دون وصول «ستارلاينر» إلى المدار المناسب في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية وقد اضطرت إلى العودة إلى الأرض بعد يومين من دون تحقيق الهدف. ولم تبت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) حتى الآن بإجراء رجلة تجريبية غير مأهولة جديدة.

وتستعد شركة «سبايس اكس» المتعاقدة أيضا مع وكالة ناسا لصنع مركبة لنقل رواد الفضاء إلى المحطة، لأول رحلة مأهولة لها مقررة بين منتصف مايو ونهايته. وطورت الشركة لهذا الغرض مركبة «كرو دراغون».

وستكون هذه أول رحلة مأهولة تطلقها الولايات المتحدة منذ سحب مكوكاتها الفضائية من الخدمة العام 2011. ومنذ ذلك الحين، كان رواد الفضاء الأميركيون ينتقلون إلى محطة الفضاء بواسطة مركبات روسية.