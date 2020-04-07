مجموعة «بوينغ» لصناعة الطائرات تعلق إنتاجها لأجل غير مسمى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 10:57 صباحا
طائرة بوينغ جديدة في مدرج سياتل بولاية واشنطن 25 يناير2020.(فرانس برس)

أعلنت مجموعة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات تمديد تعليق النشاط في مصانعها في ولاية واشنطن لأجل غير مسمى، بسبب تدابير العزل المعتمدة لمواجهة تفشي فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد، وأكدت الشركة في بيان «تمدد بوينغ التعليق الموقت لنشاطها الإنتاجي في كافة مواقعها في بوغيت ساوند وموزس لايك لأجل غير مسمى».

وهذا الإعلان تمديد لتدابير بدأ تنفيذها في 25 مارس في مصنعين واقعين في ولاية واشنطن في شمال غرب البلاد، وكانت قررت المجموعة حينها تعليق النشاط في المصنعين والسماح للموظفين القادرين على ذلك أن يعملوا من بيوتهم، خصوصاً الموظفين الإداريين.

وقالت الشركة حينها إن الموظفين الآخرين سيحصلون على إجازة مدفوعة لعشرة أيام تمثل راتب أسبوعين، وكان مقرراً أن يمتد التعليق الموقت لأسبوعين وأن ينتهي بالتالي الأربعاء، ومصنع «إيفيريت» معني بهذا الإجراء، وهو مختص بتجميع طائرات بوينغ من نوع «777 و747 و767»، وجزء من «787» وتوفيت إحدى العاملات فيه جراء إصابتها بفيروس «كوفيد-19».

ومنذ يناير، علّق إنتاج طائرة 737 ماكس في ولاية واشنطن. وجمدت تلك الطائرات إثر كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً. وقد تخطت تكلفة خسائر هذا التجميد 18 مليار دولار ويفترض أن تزداد، وقالت المجموعة إنها تقيم الوضع على أساس يومي في مواقعها الأخرى، وأعلنت «بوينغ» الخميس بدء تنفيذ خطة إنهاء طوعي للخدمة من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

وتخصص خطة الدعم الاقتصادي البالغة قيمتها 2200 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس وأقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبلغ 17 مليار دولار للشركات المعتبرة «أساسية للأمن القومي» ويعني ذلك، دون تسميتها، شركة بوينغ التي طلبت من الدولة دعمها مالياً. وتوظف بوينع نحو 70 ألف شخص في ولاية واشنطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تفرض منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في مدن رئيسية
عربى
حصيلة الوفيات اليومية بـ«كوفيد-19» في إيطاليا تعاود الارتفاع
دولى
وداعا فرج ادوال.. حارس مرمى الأفريقي بدرنة عملاق ومكتشف المواهب
رياضة محلية
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
بالصور: الانتهاء من تصوير مسلسل «جاري يا جاري» ببنغازي
ثقافة وفن
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
جديد «كورونا». . تفاؤل في أوروبا بتراجع الوباء والولايات المتحدة تنتظر الأصعب
دولى
إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا
دولى
شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
جبريل .. المخطط الاستراتيجي الذي اصطادته السياسة
ليبيا
جريدة فرنسية: القوى الأجنبية لعبت دورا في حرب طرابلس أكثر من الليبيين أنفسهم
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية»: الكمامات ليست «الحل السحري» للوقاية من «كوفيد-19»