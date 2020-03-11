قتل الزرافة البيضاء الوحيدة في كينيا

صورة مؤرخة في 31 مايو 2017 تظهر الزرافة البيضاء وصغيرها في محمية غاريسا الكينية (ا ف ب)

أعلنت جمعية حفظ محلية، الثلاثاء، مقتل الزرافة البيضاء الوحيدة الموجودة في كينيا مع صغيرها في محمية في شرق البلاد، على أيدي صيادين غير شرعيين.

ولم يبلغ عن مشاهدة هذه الحيوانات النادرة جدا في أي بلد آخر في العالم، حسب «فرانس برس».

وعثر على جيفتَي الزرافتين البيضاوين «هيكلين عظميين بعدما قتلهما صيادون غير شرعيين»، في محمية في غاريسا في شرق كينيا.

بعد نفوق الزرافتين اللتين تستمدان لونهما من تصبغ نادر للغاية، لم يتبق إلا ذكر زرافة بيضاء وهو صغير الزرافة التي قتلها الصيادون، وفق ما جاء في بيان صادر عن جمعية «إشاكبيني هيرولا» المحلية التي تدير المحمية.

وقال مدير الجمعية محمد أحمد النور: «نحن المجتمع الوحيد في العالم الذي يعمل على الحفاظ على الزرافة البيضاء».

وأضاف: «هذه الجريمة هي ضربة في وجه التدابير التي اتخذها المجتمع للحفاظ على الأنواع النادرة، ودعوة إلى اليقظة من أجل الدعم المستمر لجهود الحماية».

وأثارت هذه الزرافة البيضاء اهتماما كبيرا في العام 2017 عندما شوهدت للمرة الأولى في المحمية الكينية وعندما وضعت الصغيرين.

وتعاني الزرافات البيضاء من حالة وراثية تسمى «الابيضاض» ناتجة عن نقص الخلايا الصبغية وهي شائعة خصوصا لدى بعض النمور البيضاء.