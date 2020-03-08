أستراليا تطور قمرا صناعيا لتوقع مناطق اندلاع الحرائق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 01:29 مساء
أستراليا تطور قمرا صناعيا لتوقع مناطق اندلاع الحرائق (أرشيفية:انترنت)

يطوّر علماء أستراليون أول قمر صناعي مصمم خصيصًا لتوقع المناطق التي يحتمل أن تندلع فيها حرائق الغابات، بعد أشهر من تدمير النيران مساحات شاسعة من البلاد.

وقالت الجامعة الوطنية الأسترالية، الأربعاء، إن فريقا يقوم بتصميم قمر صناعي بحجم علبة أحذية، يقيس مستوى الغطاء الأرضي للغابات ومستويات الرطوبة فيها باستخدام أجهزة كشف بالأشعة دون الحمراء، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويأمل الباحثون في أن تساعد البيانات على تحديد أماكن اندلاع حرائق الغابات المحتملة وأين قد يكون من الصعب احتواؤها، وأضافت في بيانها: «ستستخدم هذه التقنية على وجه التحديد لاكتشاف التغيرات التي تطرأ على النباتات والأشجار الأسترالية مثل أشجار الكينا التي تتميّز بقابليتها للاشتعال».

وتخطط الجامعة لإقامة شراكة مع القطاع الخاص لإطلاق القمر الصناعي الجديد في مدار أرضي منخفض، ووفقا لخبيرة الاستشعار عن بعد، مارتا ييبرا، على أن تتم مشاركة البيانات مع فرق الإطفاء، ومن المتوقع أن يتمكن العلماء من استخدام القمر الصناعي بعد خمس سنوات من الآن.

وخلال الصيف، شهدت أستراليا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات على الإطلاق، أدى إلى وفاة أكثر من 30 شخصا وتدمير آلاف المنازل والقضاء على أكثر من عشرة ملايين هكتار، ونفوق ما لا يقل عن مليار حيوان.

ويقول الباحثون إن التغير المناخي يتسبب في إطالة فصول الصيف، ويجعلها أكثر خطورة من حيث اندلاع الحرائق، كما يتسبب في تقصير فترة فصول الشتاء ما يصعّب عملية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحرائق.

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