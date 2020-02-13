«فيسبوك» ترجئ إطلاق تطبيقها للمواعدة في أوروبا

شعار «فيسبوك»، 28 أغسطس 2019 (أ ف ب)

أرجأت «فيسبوك» إطلاق تطبيقها للمواعدة في أوروبا بعدما فتشت الهيئة الأيرلندية الناظمة للقطاع، الإثنين، مقر الشبكة الاجتماعية في العاصمة دبلن، حسب ما أعلن متحدث باسم المجموعة الأميركية العملاقة.

وقال المتحدث: «سنأخذ وقتا أطول للتأكد من جاهزية المنتج للسوق الأوروبية»، وفق «فرانس برس».

وتسعى المجموعة الأميركية للتأكد من أن تطبيقها الجديد لا يطرح أي مشكلة تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.

وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية في بيان مساء الأربعاء، أنها فتشت مكاتب «فيسبوك» في دبلن، الإثنين، وجمعت وثائق منه.

وقال متحدث باسم اللجنة إن هذه المداهمة هي الأولى من نوعها التي تستهدف مقر شركة تكنولوجيا منذ إقرار الاتحاد الأوروبي في مايو 2018 النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

ويقع مقر «فيسبوك» الأوروبي في أيرلندا، لذا يعود إلى الهيئة الناظمة الأيرلندية فرض تطبيق القوانين المرعية الإجراء في هذا الخصوص.

وأوضحت اللجنة الأيرلندية أنها تلقت اتصالا من «فيسبوك» بشأن مشروعها لتطبيق المواعدة للمرة الأولى، الإثنين، في الثالث من فبراير.

وأضافت الهيئة الناظمة: «كنا قلقين للغاية من كون فيسبوك تتوجه إلينا للمرة الأولى بهذا الخصوص، نظرا إلى أنها كانت تسعى لإطلاق التطبيق في الثالث عشر من فبراير» عشية عيد الحب.

ولفتت إلى أنها لم تحصل على أي معلومة أو وثيقة قبل الثالث من فبراير بشأن احترام خصوصية البيانات، ما دفعها إلى تفتيش مقر «فيسبوك» في أيرلندا.

وأطلقت الشبكة الاجتماعية تدريجا تطبيق المواعدة في القارة الأميركية وفي جنوب شرق آسيا سنة 2019.