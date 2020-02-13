«فيسبوك» ترجئ إطلاق تطبيقها للمواعدة في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 02:59 مساء
شعار «فيسبوك»، 28 أغسطس 2019 (أ ف ب)

أرجأت «فيسبوك» إطلاق تطبيقها للمواعدة في أوروبا بعدما فتشت الهيئة الأيرلندية الناظمة للقطاع، الإثنين، مقر الشبكة الاجتماعية في العاصمة دبلن، حسب ما أعلن متحدث باسم المجموعة الأميركية العملاقة.

وقال المتحدث: «سنأخذ وقتا أطول للتأكد من جاهزية المنتج للسوق الأوروبية»، وفق «فرانس برس».

وتسعى المجموعة الأميركية للتأكد من أن تطبيقها الجديد لا يطرح أي مشكلة تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.

وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية في بيان مساء الأربعاء، أنها فتشت مكاتب «فيسبوك» في دبلن، الإثنين، وجمعت وثائق منه.

وقال متحدث باسم اللجنة إن هذه المداهمة هي الأولى من نوعها التي تستهدف مقر شركة تكنولوجيا منذ إقرار الاتحاد الأوروبي في مايو 2018 النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

ويقع مقر «فيسبوك» الأوروبي في أيرلندا، لذا يعود إلى الهيئة الناظمة الأيرلندية فرض تطبيق القوانين المرعية الإجراء في هذا الخصوص.

وأوضحت اللجنة الأيرلندية أنها تلقت اتصالا من «فيسبوك» بشأن مشروعها لتطبيق المواعدة للمرة الأولى، الإثنين، في الثالث من فبراير.

وأضافت الهيئة الناظمة: «كنا قلقين للغاية من كون فيسبوك تتوجه إلينا للمرة الأولى بهذا الخصوص، نظرا إلى أنها كانت تسعى لإطلاق التطبيق في الثالث عشر من فبراير» عشية عيد الحب.

ولفتت إلى أنها لم تحصل على أي معلومة أو وثيقة قبل الثالث من فبراير بشأن احترام خصوصية البيانات، ما دفعها إلى تفتيش مقر «فيسبوك» في أيرلندا.

وأطلقت الشبكة الاجتماعية تدريجا تطبيق المواعدة في القارة الأميركية وفي جنوب شرق آسيا سنة 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طلاب ليبيون يفوزون في مسابقة التراث الثقافي العربي
ليبيا
في اليوم العالمي للإذاعة: مسيرة البرامج الرياضية الليبية المسموعة.. الدراجي ...
رياضة محلية
«أفريكوم» تبدي مرونة لتحويل بعض «مواردها» من الصومال لمواجهة التهديدات في ليبيا
ليبيا
قناة الوسط | أدرينالين adrenaline - الحلقة الـ 14: vortex
فيديو
الميلان يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة يوفنتوس في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تعلن أسماء 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية
عربى
القلهود مفتي ليبيا في أولى فعاليات صالون «مكتبة الكون» بالقاهرة
ثقافة وفن
مصادر لـ«بوابة الوسط»: قريبا البوسيفي خلفا لليزيدي في إدارة شؤون الرياضة
رياضة محلية
قرار مجلس الأمن: التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط
ليبيا
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة ...
دولى
30 عضوا من «تأسيسية الدستور» يطالبون البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن ...
ليبيا
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واتساب» يتخطى عدد مستخدميها عتبة المليارين