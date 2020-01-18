إطفائيون ينقذون آخر أشجار الديناصور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 10:28 صباحا
صورة ملتقطة في التاسع من يناير 2020 وفرتها سلطاة مقاطعة نيو ساوث ويلز في أستراليا تظهر أشجار صنوبر وليني انقذت من النيران بفضل مهمة حماية استثنائية (أ ف ب)

نجح عناصر إطفاء متخصصون في إنقاذ آخر أشجار صنوبر ولومي في العالم، تعرف في أستراليا باسم «الشجر الديناصور»، وهي نوع يعود إلى حقبة ما قبل التاريخ.

ويوجد أقل من 200 من هذه الأشجار في البرية في ممر جبلي في الجبال الزرقاء، المدرجة في قائمة التراث العالمي للبشرية التي اجتاحها واحد من أكبر الحرائق التي تشهدها أستراليا منذ اشهر، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ومع اقتراب النيران من المنطقة في نهاية السنة، استعين بطائرات قاذفة للمياه لإلقاء مادة تؤخر الحريق لتشكل حزاما واقيا حول أشجار الصنوبر هذه. وانزل الإطفائيون متخصصون في الممر لإقامة نظام ري لتوفير الرطوبة للمكان على ما أفاد مسؤولون.

وقال مات كين وزير البيئة في مقاطعة نيو ساوث ويلز، التي تشمل هذه الجبال إن العلمية «مهمة حماية بيئية غير مسبوقة». مع أن بعض الأشجار احترقت بألسنة النار، إلا أن المنطقة انقذت من الحريق على ما قال في بيان.

وكان يعتقد أن هذه الأشجار التي تعود لأكثر من 200 مليون سنة قد اندثرت قبل العثور على حرج ولومي في العام 1994. أبقي مكانه سرا لحماية الأشجار من أضرار قد يلحقها الزوار بها.

وقال كين إن «الزيارات غير القانونية تبقى تهديدا كبيرا لأشجار وليمي لأن ذلك قد يؤدي إلى إدخال أمراض قد تجتاح ما تبقى من أشجار». وزعت بعض الأشجار على حدائق نباتية عبر العالم للمحافظة على هذا النوع إلا أن حرج وليمي هو الوحيد القائم في البرية.

وأسفرت هذه الحرائق الضخمة في أستراليا عن مقتل 28 شخصا، وفق حصيلة رسمية، وأتت على أكثر من ألفي منزل ومئة ألف كيلومتر مربع أي أكبر من مساحة كوريا الجنوبية أو البرتغال. ونفق حوالى مليار حيوان في الحرائق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ولادة 4 توائم بمستشفى الجلاء في طرابلس‎
ليبيا
«يونيسف»: عشرات الآلاف من الأطفال في ليبيا معرضون للخطر جراء النزاع
ليبيا
«ألفابت» تنضم إلى «آبل» و«مايكروسوفت» وتبلغ عتبة الـ«تريليون» دولار
اقتصاد
عميد بلدية تازربو لـ«الوسط»: نقص الأطباء والمعلمين أبرز مشكلاتنا
ليبيا
توقعات بمعدل نمو ضعيف في ليبيا خلال 2020
ليبيا
تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين
دولى
بعد هجوم حاد من نواب تونسيين.. الغنوشي: زيارة تركيا بحثا عن السلام في ليبيا لا ...
ليبيا
«فرانس برس»: الولايات المتحدة تعلن أن الإمارات ستتحمل كلفة جناحها في «إكسبو دبي»
اقتصاد
التكتل الفيدرالي: حل الأزمة الليبية يبدأ بالعودة لدستور الاستقلال
ليبيا
في العدد 217 من جريدة «الوسط»: برلين تعيد الملف الليبي إلى البيت الأوروبي.. ...
ليبيا
ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بـ14.6 مليون طفل.. أقل معدّل ولادات في الصين منذ 70 عاما