أسود بلا خطم وأقدام في جنوب أفريقيا

أسد جنوب أفريقي في متنزه أكاغيرا الوطني، شرق رواندا، الأول يوليو 2015 (أ ف ب)

تحقق الشرطة الجنوب أفريقية في واقعة العثور على جيف ثمانية أسود نكل بها، في مزرعة طرائد خاصة.

وقال الناطق باسم الشرطة، ساباتا موكغوابون: «اصطيدت بطريقة غير قانونية صباح الجمعة. وقطع الخطم والأقدام في كل هذه الأسود»، حسب «فرانس برس».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صيادين غير قانونيين أطعموا الأسود الدجاج المسمم في المزرعة، الواقعة في المقاطعة الشمالية الغربية، إلا أن الشرطة رفضت التكهن، مشددة على أن التحقيق لا يزال مستمرا.

وأوضح موكغوابون «يبدو أن عظام دجاج وجدت على مسافة قريبة، وهذه مجرد شبهة الآن بأنها قد تكون تعرضت للتسميم من خلال إطعامها الدجاج».

ولم يوقف أي شخص حتى الآن، فيما لم تتضح الدوافع بعد. ورجح في السابق أن يكون اصطياد الأسود في جنوب أفريقيا يهدف إلى استخدام أجزاء منها في الطب التقليدي.