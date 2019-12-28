الطبول لمكافحة الجراد في الهند

حشرة جراد في مدينة كاراتشي الباكستانية في 11 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت السلطات الهندية أن أسراب الجراد أتت على آلاف الهكتارات من المحاصيل في شمال غرب البلاد، في ما وصفه بعض الخبراء بأنه أسوأ هجوم منذ ربع قرن.

وفي وقت يحاول فيه المسؤولون مكافحة هذه الحشرات بمبيدات، نشر المزارعون طبولًا لإبعاد الحشرات، وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تلميذات يقرعن على ألواح من الفولاذ، إذ هناك معتقدات محلية بأن الضجيج يبعد الجراد، حسب «فرانس برس».

وألحق الغزو أضرارًا بالمحاصيل في ست مقاطعات في ولاية غوجارات (شمال غرب)، وفق ما قال مسؤول الحكومة المحلية بونامشاند بارمار الخميس. وأوضح بارمار أن أكثر من 5 آلاف هكتار دُمِّرت في منطقة واحدة فقط.

وتابع: «قضي على نحو 25 % من الجراد باستخدام المبيدات الحشرية. ومع ذلك ستستغرق إبادة الحشرات بالكامل من 4 إلى 5 أيام أخرى». وأشار إلى أن «وجهتها الأساسية كانت باكستان لكن بسبب التغير في اتجاه الرياح والرطوبة، هبطت في شمال ولاية غوجارات».

وقال رئيس قسم علم الحشرات في جامعة أناند للزراعة في ولاية غوجارات ب. ك. بوراد: «هذا أسوأ هجوم للجراد تشهده ولاية غوجارات منذ أكثر من عقدين. شوهدت أسراب مماثلة منها آخر مرة في العام 1994».