الطبول لمكافحة الجراد في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 03:55 مساء
حشرة جراد في مدينة كاراتشي الباكستانية في 11 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت السلطات الهندية أن أسراب الجراد أتت على آلاف الهكتارات من المحاصيل في شمال غرب البلاد، في ما وصفه بعض الخبراء بأنه أسوأ هجوم منذ ربع قرن.

وفي وقت يحاول فيه المسؤولون مكافحة هذه الحشرات بمبيدات، نشر المزارعون طبولًا لإبعاد الحشرات، وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تلميذات يقرعن على ألواح من الفولاذ، إذ هناك معتقدات محلية بأن الضجيج يبعد الجراد، حسب «فرانس برس».

وألحق الغزو أضرارًا بالمحاصيل في ست مقاطعات في ولاية غوجارات (شمال غرب)، وفق ما قال مسؤول الحكومة المحلية بونامشاند بارمار الخميس. وأوضح بارمار أن أكثر من 5 آلاف هكتار دُمِّرت في منطقة واحدة فقط.

وتابع: «قضي على نحو 25 % من الجراد باستخدام المبيدات الحشرية. ومع ذلك ستستغرق إبادة الحشرات بالكامل من 4 إلى 5 أيام أخرى». وأشار إلى أن «وجهتها الأساسية كانت باكستان لكن بسبب التغير في اتجاه الرياح والرطوبة، هبطت في شمال ولاية غوجارات».

وقال رئيس قسم علم الحشرات في جامعة أناند للزراعة في ولاية غوجارات ب. ك. بوراد: «هذا أسوأ هجوم للجراد تشهده ولاية غوجارات منذ أكثر من عقدين. شوهدت أسراب مماثلة منها آخر مرة في العام 1994».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
السيسي وكونتي.. توافق على تكثيف الجهود لاستعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
«بنتاغون» يفكر في التخلي عن قاعدة بالنيجر كانت ستستخدم لاستهداف مسلحين جنوب ...
ليبيا
شابات هندوسيات يتمردن على عائلاتهن ويرفضن قانون الجنسية عبر الإنترنت
منوعات
هواتف «هواوي» تتخلص من تطبيقات «غوغل»
علوم وتكنولوجيا
في مثل هذا اليوم العام 2014.. أبطال يروون قصة السيطرة على حريق ميناء السدرة ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ممنوع حدا يكون جوعان».. متظاهرو لبنان يتضامنون في مواجهة الأعباء المعيشية