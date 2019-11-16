نفوق أقدم أنثى وحيد قرن أبيض في الأسر

نفوق أقدم وحيد قرن أبيض في الأسر عن 55 عاما (أ ف ب)

أعلنت حديقة الحيوانات الفرنسية نفوق «سانا»، وهي أقدم أنثى وحيد قرن أبيض تعيش في الأسر عن 55 عاما.

وعاشت «سانا» سنواتها الـ26 الأخيرة في الحديقة الفرنسية، وفق ما نشرت وكالة «فرانس برس».

وولدت «سانا» في العام 1964 في حديقة حيوانات «أومفولوزي» في مقاطعة كوازولو-ناتال في جنوب أفريقيا وبعد سبع سنوات نقلت إلى أوروبا.

وسبق أن عاشت «سانا» في حدائق حيوانات عدة في ألمانيا، قبل أن تصل في العام 1993 إلى «بلانيت سوفاج» وهي حديقة في غرب فرنسا قرب مدينة نانت افتتحت قبل وصول الحيوان بسنة.

ويبلغ متوسط العمر المتوقع لوحيد القرن الأبيض في البرية نحو 50 عاما وفقا لمجموعة «سايف ذي راينو».

وقالت حديقة الحيوانات في بيان إن «سانا» كانت تحتاج إلى عناية خاصة في السنوات الأخيرة من حياتها مضيفة أن نفوقها «أثر كثيرا» في رعاتها.

وتفيد المجموعة بأن هناك 20 ألف وحيد قرن أبيض من فصيلة «سانا» ما زال على قيد الحياة في العالم. بينما يبلغ عدد حيوانات وحيد القرن الأسود المهددة بالانقراض خمسة آلاف فقط.