«إنستغرام» توقف تطبيق تجسس

بعد أنباء عن اختراق خصوصية المستخدمين، أوقفت «إنستغرام» تشغيل تطبيق يقدم خاصية «متابعة»، التي تتيح للمستخدم معرفة المشاركات والحسابات الأخرى التي يتفاعل معها أصدقاؤه.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق «لايك باترول»، الذي طرح بهدوء عبر «آي.أو.إس ستور» في يوليو، لن يعيد فقط تفعيل خاصية المتابعة على موقع «إنستغرام»، وإنما سيؤدي إلى زيادة عدد المهام التي تؤديها، وفق «دويتشه فيله».

وذكر موقع «إنستغرام» أن مطوري تطبيق «لايك باترول» الذي يستخدم في متابعة نشاط الأصدقاء على موقع التواصل الاجتماعي انتهكوا قواعد الموقع، وأبلغوا بوقف تشغيله عبر الموقع المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة «فيسبوك»، والذي يتعامل كثيراً مع تطبيقات خارجية تنتهك بيانات المستخدمين دون الرجوع إليهم.

وقال ناطق باسم «فيسبوك» تعليقاً على القرار: «متابعة أنشطة المستخدمين تنتهك سياساتنا، ونحن نتخذ الإجراءات ضد الشركات التي نكتشف تورطها في هذه الممارسات. تطبيق لايك باترول انتهك بيانات المستخدمين لذلك اتخذنا ضده الإجراء المناسب».

وتتيح تطبيقات التتبع، وهي عادة ما تُستخدم في أنشطة مسيئة، الحصول على بيانات عن موقع المستخدم واتصالاته وأصدقائه والرسائل التي يتبادلها.

ورغم أن «لايك باترول» ليس برنامج تتبع ولا تجسس، فإنه بشكل عام يشجع الناس على استخدام التكنولوجيا لكي يراقبوا أنشطة الآخرين على موقع التواصل الاجتماعي.

