«أطول شجرة» في الأمازون غير مهددة بالحرائق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 11:24 صباحا
صورة لـ«أطول شجرة» في الأمازون، 20 أغسطس 2019 (أ ف ب)

قال باحثون بريطانيون وبرازيليون إن «أطول شجرة» في الأمازون يبلغ ارتفاعها 88 مترًا، وهي ليست مهددة بالحرائق التي تجتاح مناطق شاسعة من الغابة المدارية.

وأشارت أعمال العلماء، التي نشرتها الأمانة العامة للعلوم والتكنولوجيا التابعة لولاية أمابا، إلى أن قطر الشجرة الواقعة في «محمية» للأشجار العملاقة في شمال البرازيل عند حدود ولايتي بارا وأمابا، يبلغ 5.5 متر وهي من نوع «دينيزيا إكسيلسا»، وفق «فرانس برس».

وهذه الأشجار منتشرة في المنطقة، لكن «يبلغ ارتفاعها عمومًا 60 مترًا»، حسب ما أوضح إريك باستوس، المكلف بتنسيق أعمال التحقيق، التي أجراها في أغسطس باحثون من جامعة «لوس فاليس دي جيكيتينيونيا» وجامعتي «كامبريدج» و«سوانسي» البريطانيتين. وتم رصد الأشجار بفضل مجسات جوية.

وأوضح الباحث: «هذا اكتشاف مهم ومن واجبنا الحفاظ» على هذه الأشجار.

وبسبب وجودها داخل الغابة لا تهدد الحرائق المرتبطة بقطع أشجار الغابات في مناطق شاسعة من الأمازون، هذه الشجرة العملاقة، حسب ما أوضح مسؤول في الهيئة.

وسجلت السلطات البرازيلية 93175 حريقًا في البلاد بين مطلع يناير والثاني من سبتمبر، وهو عدد قياسي منذ 2010. وسجل 52% من هذه الحرائق في الأمازون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من مطار معيتيقة .. سلامة يؤكد أن تقريرا حول قصف المطار سيحال إلى «الجنايات ...
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيديو يظهر الدمار الذي خلفه إعصار «دوريان» في جزر الباهاماس