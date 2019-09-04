«أطول شجرة» في الأمازون غير مهددة بالحرائق

صورة لـ«أطول شجرة» في الأمازون، 20 أغسطس 2019 (أ ف ب)

قال باحثون بريطانيون وبرازيليون إن «أطول شجرة» في الأمازون يبلغ ارتفاعها 88 مترًا، وهي ليست مهددة بالحرائق التي تجتاح مناطق شاسعة من الغابة المدارية.

وأشارت أعمال العلماء، التي نشرتها الأمانة العامة للعلوم والتكنولوجيا التابعة لولاية أمابا، إلى أن قطر الشجرة الواقعة في «محمية» للأشجار العملاقة في شمال البرازيل عند حدود ولايتي بارا وأمابا، يبلغ 5.5 متر وهي من نوع «دينيزيا إكسيلسا»، وفق «فرانس برس».

وهذه الأشجار منتشرة في المنطقة، لكن «يبلغ ارتفاعها عمومًا 60 مترًا»، حسب ما أوضح إريك باستوس، المكلف بتنسيق أعمال التحقيق، التي أجراها في أغسطس باحثون من جامعة «لوس فاليس دي جيكيتينيونيا» وجامعتي «كامبريدج» و«سوانسي» البريطانيتين. وتم رصد الأشجار بفضل مجسات جوية.

وأوضح الباحث: «هذا اكتشاف مهم ومن واجبنا الحفاظ» على هذه الأشجار.

وبسبب وجودها داخل الغابة لا تهدد الحرائق المرتبطة بقطع أشجار الغابات في مناطق شاسعة من الأمازون، هذه الشجرة العملاقة، حسب ما أوضح مسؤول في الهيئة.

وسجلت السلطات البرازيلية 93175 حريقًا في البلاد بين مطلع يناير والثاني من سبتمبر، وهو عدد قياسي منذ 2010. وسجل 52% من هذه الحرائق في الأمازون.