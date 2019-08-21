«ناسا» تبدأ مهمة البحث عن الحياة خارج الأرض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 01:35 مساء
وكالة الفضاء الأميركية تقترب أكثر من «يوروبا» (أ ف ب)

تبدأ وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المراحل الأخيرة من تطوير مهمة استكشاف أكثر أقمار المشتري، البالغ عددها 79 قمرا، إثارة.. وذلك بحثا عن الحياة خارج الأرض.

والقمر المقصود هنا هو «يوروبا»، وهو أصغر من قمر الأرض، الذي يعد منذ فترة طويلة مرشحا محتملا في البحث عن حياة غريبة، حيث تشير الدلائل إلى وجود محيط تحت قشرة القمر الجليدية الكثيفة التي قد يصل عمقها إلى عشرات الكيلومترات، حسب «سكاي نيوز».

ويعتقد العلماء أن هذه الكميات من المياه على القمر يوروبا، التابع لكوكب المشتري، يمكن أن تحتوي على الخليط الكيماوي المناسب للحياة، ويمكن أن تكون موطنا لشكل من الكائنات الحية، وفق «غارديان».

ويمتلك القمر يوروبا الشروط الثلاثة المطلوبة لبدء الحياة عليه، وهي الماء وربما الكيمياء المناسبة والطاقة في شكل تسخين مدي (المد والجزر)، وهي ظاهرة ناشئة عن قوى الجذب على القمر.

ولا يمكن لهذا أن يحفز التفاعلات الكيماوية فحسب، بل قد يساعد أيضا في حركة انتقال المواد الكيماوية بين الصخور والسطح والمحيطات، وربما من خلال فتحات التهوية الحرارية.

وقالت ناسا في معرض تأكيد المهمة، على موقعها على الإنترنت إن «عالم المحيطات الجليدي في نظامنا الشمسي، الذي يمكن أن يخبرنا أكثر عن إمكانات الحياة في عوالم أخرى، أصبح في بؤرة التركيز مع تأكيد المرحلة المقبلة لبعثة يوروبا كليبر».

وأضافت أن القرار يسمح للمهمة بالمضي قدما للوصول إلى ختام المرحلة للتصميم النهائي، ثم الانتقال إلى مرحلة بناء مركبة الفضاء واختبار الحمولة إلى الفضاء.

بخار «أوروبا» يعزز آمال الحياة خارج الأرض

وأشارت ناسا إلى أن المهمة ستقوم بإجراء استكشاف متعمق للقمر يوروبا، والتحقق مما إذا كان القمر الجليدي يمكن أن يوفر ظروفا مناسبة للحياة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى استكمال مركبة الفضاء «يوروبا كليبر» لتكون جاهزة للإطلاق في وقت مبكر من عام 2023، مع الالتزام بموعد جاهزية الإطلاق بحلول عام 2025.

وستبحث المهمة عن البحيرات تحت السطح، وتقدم بيانات عن سمك القشرة الجليدية للقمر، فيما يأمل علماء ناسا أيضا في تأكيد وجود «أعمدة من الماء»، كانت اكتشفتها سابقا مركبة الفضاء «غاليليو» ومرصد هابل الفضائي، وإذا تم التأكيد على ذلك، فهذا يعني أن العلماء لن يحتاجوا إلى إيجاد طريقة لاختراق قشرة القمر الجليدية لاستكشاف بنية المحيط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصلاح تاريخي.. السعودية تخفف القيود المفروضة على سفر النساء
عربى
الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة
ليبيا
المسماري يؤكد استمرار الاشتباكات في مرزق واستهداف الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء