نظام «غاليليو» الجغرافي خارج الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 03:42 مساء
الرياضي أنطوان جيرار خلال استخدامه نظام «جي بي إس» لتحديد المواقع على هاتفه، 14 يونيو 2019 (أ ف ب)

تعطّل نظام «غاليليو» لتحديد المواقع الجغرافية عن العمل منذ الجمعة، جراء حادث تقني متعلق بالبنية التحتية، وفق ما أعلنت الوكالة الأوروبية لأنظمة الملاحة العالمية بالأقمار الصناعية (جي إس إيه) المشرفة عليه.

و«غاليليو» المنافس لنظام «جي بي إس» الأميركي هو قيد التجربة منذ ديسمبر 2016، وفق «فرانس برس».

وأشارت الوكالة الأوروبية «أدى الحادث إلى انقطاع موقت لخدمات الملاحة والمواقيت التي يوفرها غاليليو».

لكن هذا الخلل لم يؤثر على خدمة البحث والإسعاف التي تساعد في تحديد مواقع طواقم القوارب أو المتنزهين التائهين في الجبال والذين يحتاجون إلى مساعدة.

ويستند «غاليليو» إلى 22 قمرًا صناعيًا مداريًا يساعد على تحديد مواقع مستخدمي الهواتف المحمولة والسيارات وتتبعهم.

ومن المقرر أن يصبح جاهزًا للعمل بشكل كامل في كل أنحاء العالم العام المقبل، بحيث يقدم بديلًا مدنيًا وأوروبيًا للشبكات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وروسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بتكوين» تنخفض لأدنى مستوياتها بعد إعلان «فيسبوك» إطلاق «ليبرا»