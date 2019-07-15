نظام «غاليليو» الجغرافي خارج الخدمة

الرياضي أنطوان جيرار خلال استخدامه نظام «جي بي إس» لتحديد المواقع على هاتفه، 14 يونيو 2019 (أ ف ب)

تعطّل نظام «غاليليو» لتحديد المواقع الجغرافية عن العمل منذ الجمعة، جراء حادث تقني متعلق بالبنية التحتية، وفق ما أعلنت الوكالة الأوروبية لأنظمة الملاحة العالمية بالأقمار الصناعية (جي إس إيه) المشرفة عليه.

و«غاليليو» المنافس لنظام «جي بي إس» الأميركي هو قيد التجربة منذ ديسمبر 2016، وفق «فرانس برس».

وأشارت الوكالة الأوروبية «أدى الحادث إلى انقطاع موقت لخدمات الملاحة والمواقيت التي يوفرها غاليليو».

لكن هذا الخلل لم يؤثر على خدمة البحث والإسعاف التي تساعد في تحديد مواقع طواقم القوارب أو المتنزهين التائهين في الجبال والذين يحتاجون إلى مساعدة.

ويستند «غاليليو» إلى 22 قمرًا صناعيًا مداريًا يساعد على تحديد مواقع مستخدمي الهواتف المحمولة والسيارات وتتبعهم.

ومن المقرر أن يصبح جاهزًا للعمل بشكل كامل في كل أنحاء العالم العام المقبل، بحيث يقدم بديلًا مدنيًا وأوروبيًا للشبكات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وروسيا.