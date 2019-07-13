الذكاء الصناعي يهزم البشر في البوكر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 10:28 صباحا
جولة بوكر في باريس في 25 أكتوبر 2014 (أ ف ب)

أعلن باحثون من جامعة «كارنيغي ميلون» و«فيسبوك» تغلّب الذكاء الصناعي على أبطال البوكر في جولات سداسية.

واستُعرض إنجاز هذه التقنية التي أطلق عليها اسم «بلوريباس» في مجلة «ساينس» الأميركية العريقة، وفق «فرانس برس».

وساهم في تطوير التقنية توماس ساندولم الأستاذ المحاضر في علوم المعلوماتية في «كارنيغي ميلون» ونوا براون الذي يعمل في وحدة الذكاء الاصطناعي في «فيسبوك».

وقال ساندولم «تخطّت بلوريباس أداء البشر في البوكر المتعدد اللاعبين، وهي خطوة مهمّة في مجال الذكاء الصناعي ونظرية الألعاب»، وأردف في بيان صادر عن الجامعة «كانت قدرات الذكاء الاصطناعي تقتصر على الألعاب الثنائية».

وبحسب مصممي التقنية، بات المجال مفتوحا كي يحلّ الذكاء الاصطناعي مزيدا من مشاكل العالم الفعلي حيث تكون معلومات غير متوافّرة أو أخرى مضلّلة، كما الحال في لعبة البوكر.

وتغلّبت «بلوريباس» بداية عل بطل البوكر دارن الياس وكريس فيرغسون. ولعب كلّ منهما أكثر من 5 آلاف جولة ضدّ هذا البرنامج الذي كسب غالبيتها.

ثم تواجهت الآلة مع 13 لاعبًا متمرّسًا، خمسة في كلّ مرة، ضمن 10 آلاف جولة في المجموع كسبت الجزء الأكبر منها.

وتمرّنت الآلة بداية مع لعبة البوكر «تكساس هولديم» وهي سبرت أغوار اللعبة على مرّ الجولات. وتركها مصمماها تطوّر تكتيكاتها الخاصة.

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