«أبو منجل» يعود إلى كوريا الجنوبية بعد انقراضه

طائر أبو منجل المتوج شوهد للمرة الأخيرة في سماء كوريا الجنوبية في العام 1979 (أ ف ب)

عادت فصيلة من الطيور إلى كوريا الجنوبية بعد 40 عامًا من انقراضها من شبه الجزيرة، وذلك بفضل جهود السلطات المحلية.

وطائر أبو منجل المتوج مدرج على قائمة الكنوز الوطنية في كوريا الجنوبية، لكنه شوهد للمرة الأخيرة في العام 1979 في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، وفق «فرانس برس».

وهذه الفصيلة تعيش أيضًا في الصين واليابان، لكنها أصبحت مهددة بالانقراض جزئيًا بسبب المبيدات الحشرية التي تقضي على مصادر غذائها، إلى أن جرى إعداد برامج خاصة لتكاثرها.

وبعد وصول طيور من هذه الفصيلة بمبادرة من بكين، أصبح عدد الطيور في كوريا الجنوبية 363 طائرًا، وأعلنت وزارة البيئة أن 40 منها قد أطلق سراحه في يوبو على مسافة 350 كيلومترًا جنوب شرق سيول.

وهذا النوع واسمه العلمي نيبونيا نيبون، يعرف أيضًا باسم أبو منجل الياباني المتوج لكنه معروف في كوريا الجنوبية خصوصًا من خلال أغنية شعبية للأطفال تعود إلى عشرينات القرن الماضي عندما كان البلد تحت الحكم الاستعماري الياباني.

وحظرت السلطات اليابانية هذه الأغنية التي قالت إنها رأت فيها شكلًا من أشكال المقاومة ضد الاستعمار، لكنها استعادت شعبيتها بعدما استعادت كوريا استقلالها في العام 1945.