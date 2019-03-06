حديقة مولوز تشهد ولادة حيوان نادر

السيفاكا المتوجة بوبي تحمل صغيرها في حديقة مولوز للحيوانات شرق فرنسا، 5 مارس 2019 (أ ف ب)

ولد حيوان سيفاكا متوج من فصيلة الليموريات منتصف فبراير، في حديقة حيوانات، في مولوز شرق فرنسا.

وأوضح المدير المساعد لحديقة مولوز للحيوانات والنبات والطبيب البيطري بونوا كينتار أن ولادة هذا الحيوان وهو من رتبة الرئيسات «حدث استثنائي» مشيرة إلى أن «الثالث في سلسلة من الولادات الأوروبية وهو الوحيد الذي اهتمت به والدته مباشرة».

وولد الحيوان في 12 فبراير ولم يعرف جنسه بعد ولم يطلق عليه أي اسم، حسب «فرانس برس».

وهو من الرئيسات المهددة بسبب الزراعة وقطع أشجار الغابات في جزيرة مدغشقر. وأكد مدير الحديقة بريس لوفو لوكالة فرانس برس "من النادر جدًا أن تهتم الأم بصغيرها بهذه الطريقة. نحن نكتفي بمراقبته عن بعد حتى لأن نؤثر على نموه».

وأضاف «في الطبيعة تراجعت أعداد السيفاكا المتوج بالآلاف. وفي حال عدم التحرك سيندثر هذا النوع في غضون خمسين عامًا».

وعزلت الأم «بوبي» البالغة ست سنوات عن الحيوانات الأخرى حتى لا تتعرض لضغط نفسي قبل وضع صغيرها على ما أفادت الحديقة في بيان.

وأوضحت أن «بوبي» هي من بين «حوالى عشرين من هذه الحيوانات» في العالم القادرة على الإنجاب خارج موطنها الطبيعي.

وتستوطن هذه الحيوانات مدغشقر في قلب الغابات الجافة والمنغروف في منطقة انتريكا (شمال غرب). ويراوح وزن الحيوان البالغ منها 3 إلى 4 كيلوغرامات وتتميز بفروها الأبيض والسكري ورأسها الأسود وصدرها الأصهب. وهي تقتات على الأوراق والفاكهة ويمكن أن تقفز مسافة تزيد عن عشرة أمتار.