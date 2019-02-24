«فيسبوك» حصلت على معلومات حساسة دون علم المستخدمين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 10:29 صباحا
أفاد تقرير الجمعة بأن تطبيقات عدة في الهواتف الذكية كانت ترسل معلومات شخصية جداً لفيسبوك دون إبلاغ المستخدمين (أ ف ب)

أرسلت تطبيقات عدة في الهواتف الذكية معلومات شخصية جدًا لـ«فيسبوك»، وذلك من دون إبلاغ المستخدمين، حسب تقرير حدث.

وأظهر التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» والذي استند إلى اختبارات قامت بها الصحيفة، أن معلومات تتعلق بخصوصية الأفراد قد تكون سرّبت لموقع «فيسبوك» بواسطة أداة مصممة للمساعدة في توجيه الإعلانات، حتى لو لم يكن مستخدمو التطبيق مشتركين في شبكة التواصل الاجتماعي، حسب «فرانس برس».

وتضمنّت تلك المعلومات تفاصيل تتعلّق بالوزن وحالة الحمل والتسوق المنزلي، وفق الصحيفة.

وقالت «فيسبوك» إن تلك المعلومات التي تشاركتها معه تطبيقات موجودة على هواتف «آي فون» وهواتف عاملة بنظام أندرويد، تعتبر ممارسات معيارية في القطاع عندما يتعلق الأمر بطريقة عمل إعلانات الهواتف.

وأوضحت الناطقة باسم الشبكة نيسا أنكليساريا: «نطلب من مطورّي التطبيقات أن يكونوا واضحين مع مشتركيهم حول المعلومات التي يتشاركونها معنا، ونحظر عليهم إرسال البيانات الحساسة إلينا».

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