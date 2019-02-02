تعرف على أسوأ عام في تاريخ الهواتف الذكية

صورة ملتقطة في 31 يناير 2019 لهاتف غالاكسي نوت 9 من سامسونغ في سيول (أ ف ب)

كشفت بيانات حديثة أن سوق الهواتف الذكية شهد أكبر انخفاض في تاريخها سنة 2018، ويبدو أن الآفاق ليست أفضل للعام 2019.

وبيع العام الماضي 1,4 مليار جهاز، وتراجعت المبيعات بالتالي بنسبة 4,1 %، وفق ما أفادت مجموعة «آي دي سي»، التي تتوقع مزيدًا من الانخفاض في العام 2019، حسب «فرانس برس».

وقال المحلّل راين ريث إن «السوق العالمية للهواتف الذكية في وضع حرج». وأردف «لم يكن الوضع شديد الإيجابية في العام 2018، ما خلا في حفنة من الأسواق شهدت نموّا قويا، مثل الهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وفيتنام».

ويعزى هذا التراجع في نظره إلى إحجام المستهلكين عن تغيير هواتفهم بسبب كلفة الأجهزة الجديدة في ظلّ الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

وتكبّدت السوق الصينية التي تشكّل حوالى 30 % من مبيعات الهواتف الذكية، تراجعا بنسبة 10 %، وفق دراسة «آي دي سي».

وبالرغم من انخفاض نسبته 8 %، تبقى الكورية الجنوبية «سامسونغ» مهيمنة على السوق مع 20,8 % من الحصص فيها.

واستعادت «آبل» مرتبتها الثانية مع استحواذها على 14,9 % من الحصص في السوق وتليها في المرتبة الثالثة الصينية «هواوي» (14,7 %).

وأصدرت مجموعة «كاونتربوينت» دراسة أتت خلاصاتها مشابهة مع تراجع في السوق بلغ معدله السنوي 4 %، و7 % في الربع الأخير من السنة. ولم يكف النموّ المسجّل في بعض الأسواق للتعويض عن الانخفاض التي تشهده السوق الصينية، بحسب هذه الدراسة.