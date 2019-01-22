تضييق نطاق تحويل رسائل «واتساب»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 10:07 صباحا
واتساب تضيّق نطاق تحويل الرسائل عبر خدمتها لمكافحة الأخبار الكاذبة (أ ف ب)

ضيقت «واتساب» نطاق تحويل الرسائل عبر الشبكة، في إطار مساعيها لمكافحة انتشار الأخبار الكاذبة، حسب بيان للخدمة.

وفي يوليو، وضعت «واتساب» للمراسلة الفورية، التابعة لـ«فيسبوك»، ضوابط في الهند تشمل خصوصًا الحد من عدد المستخدمين، الذين يمكن تحويل رسالة ما إليهم، حسب «فرانس برس»، الاثنين.

كذلك نشرت الخدمة إعلانات في الصحف المحلية لتوعية الرأي العام بشأن انتشار الأخبار الكاذبة.

واتخذ القرار إثر انتقادات حادة من الحكومة الهندية عقب مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا على يد حشود غاضبة خلال عام بسبب شائعات انتشرت عبر «واتساب»، في بلد يعد 200 مليون مستخدم نشط شهريًا للخدمة.

ولفتت «واتساب» إلى أنها قررت توسيع نطاق هذا التدبير ليشمل مجموع المشتركين، بعدما استطلعت آراء المستخدمين في هذا الشأن على مدى ستة أشهر.

وأوضحت الشركة في بيان «اعتبارًا من اليوم، يمكن لجميع مستخدمي النسخة الأحدث من واتساب تشارك رسالة مع خمسة أشخاص أو مجموعات أشخاص (كحد أقصى)»، بعدما كان بإمكان المستخدمين تحويل أي رسالة إلى عشرين شخصًا كحد أقصى.

وأضاف البيان «سنواصل الاستماع إلى آراء المستخدمين ومع الوقت سنبحث عن وسائل جديدة للتعامل مع انتشار المضامين على نطاق واسع».

ويرتدي رصد المعلومات الكاذبة عبر هذه الخدمة صعوبة خاصة، إذ إن المحادثات الفردية أو الجماعية مشفرة، ويتعين أحيانًا انتظار فترات طويلة لإيصالها إلى السلطات.

ولشبكة «واتساب» التي أُسست في 2009 واشترتها «فيسبوك» سنة 2014، أكثر من 1,5 مليار مستخدم يتبادلون 65 مليار رسالة يوميًا بحسب أرقام نشرتها الشبكة مطلع العام الماضي.

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