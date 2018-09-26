نجاح إطلاق صاروخ «أريان 5» للمرة الـ 100

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 12:53 مساء
الصاروخ أريان 5 مقلعا من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية (أ ف ب)

وضع الصاروخ الأوروبي الثقيل «أريان 5» الذي بلغ وزنه 780 طنًا عند الإقلاع، بنجاح  في المدار قمرين صناعيين للاتصالات في إطار مهمته المئة على ما أعلنت شركة «أريان سبايس» في بيان.

وأقلع الصاروخ للمرة المئة من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية، وارتفع عموديًا لمدة 13 ثانية تقريبًا قبل أن ينحرف شرقًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبعد 28 دقيقة تقريبًا على الإقلاع انفصل الصاروخ عن القمر الصناعي «هورايزنز 3» الذي يستكمل شبكة «انتلسات» للاتصالات ويسمح بتوفير خدمات إنترنت سريعة من الجيل الجديد في منطقة آسيا-المحيط الهادئ فضلاً عن تغطية أوسع للمحيط الهادئ.

وأتى وضع القمر الصناعي الثاني «ازيرسبايس-2/انتلسات 37»، بعد 42 دقيقة على الإقلاع.

ومن شأن هذا القمر المتعدد الوظائف أن يلبي الطلب المتزايد على خدمات البث المباشر وخدمات الاتصالات للحكومات والأفراد في أوروبا وآسيا الوسطى والجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

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