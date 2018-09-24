قتل 4 أسماك قرش بأوامر السلطات الأسترالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 11:03 صباحا

قضي على أربع من أسماك القرش الكبيرة، تنفيذًا لأوامر السلطات الأسترالية، بعد إصابة شخصين في هجومين لأسماك من هذا النوع.

ولا تزال ضحيتا الهجومين، وهما فتاة في سن الثانية عشرة وامرأة في السادسة والأربعين من العمر، في المستشفى بعدما تعرضتا لهجوم من سمكتي قرش يومي الأربعاء والخميس في أرخبيل وايتساندايز قبالة سواحل ولاية كوينزلاند، وفق «فرانس برس».

وأُمسك بأربع أسماك من نوع قرش النمر يبلغ طول إحداها 3,7 متر، بالاستعانة بمصائد مائية، على ما أعلن ناطق باسم وزارة الصيد في كوينزلاند، الأحد.

وأضاف الناطق «أسماك القرش من هذا الحجم قد تشكل خطرًا كبيرًا على البشر، لكننا نجهل ما إذا كانت المسؤولة عن الإصابات التي لحقت» بالطفلة والمرأة.

ورفض الإفصاح عن طريقة القضاء على أسماك القرش، غير أن جريدة «كورييه مايل» المحلية لفتت إلى أن العملية تمت بطلقات أسلحة نارية.

وتابع الناطق «ثمة عدد كبير من أسماك القرش الناشطة في مياهنا وندعو الناس إلى الامتناع عن السباحة» في هذه المياه. وستبقى المصائد منصوبة طوال الأسبوع المقبل.

وتُعتبر هجمات أسماك القرش نادرة في جزر وايتساندايز أحد أبرز الوجهات السياحية في أستراليا المعروفة بشواطئها الخلابة ومياهها الفيروزية. ويعود آخر هجوم من هذا النوع إلى ثماني سنوات بحسب قناة «إيه بي سي» الأسترالية.

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