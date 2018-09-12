افتتاح «بيت التقنية» بحلة مميزة في بنغازي

ثلاث شابات يطلقن «بيت التقنية»، بنغازي (الإنترنت)

افتتح الأحد «بيت التقنية» في بنغازي تحت إدارة ثلاث شابات طموحات يسعين بهمة ومثابرة لتغيير الشكل النمطي للمشاريع النسائية المستقلة.

وهو مساحة عمل لريادي الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، حيث يوفر إضافة للمكان بيئة عمل محفزة وفرصة إقامة ورش عمل مستمرة.

وقالت المدير التنفيذي للمشروع المهندسة، إلهام الحاسي، إن «مركز بنات تك» بعد عام ونصف علي افتتاحه اتجه لقفزة تكنولوجية جديدة مع المهندسة فتحية الزوي وأحلام البدري.

وتابعت: «يهدف هذا البيت إلى خلق بيئة مشتركة مناسبة لطلبة الجامعة ولأصحاب المشاريع، لتبادل الأفكار، فالعالم أصبح دائرة متقاربة مفتوحة، والتكنولوجيا هي لغة العصر الحديث».

وأضافت إلهام الحاسي: «يقدم بيت التقنية باقات اشتراك يومية وأسبوعية وشهرية وقاعة حجز دراسي وقاعة اجتماعات إلى جانب استمرار خدمات (بنات تك) لخدمات التكنولوجيا بأيدي نسائية من إصلاح أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وتصميم مواقع وغيره من الخدمات التقنية، التي تزيد من التطبيق العملي ورفع مستوى الوعي التقني للنساء المهتمات بهذا المجال».

ثلاث شابات يطلقن «بيت التقنية»، بنغازي (الإنترنت)

ثلاث شابات يطلقن «بيت التقنية»، بنغازي (الإنترنت)