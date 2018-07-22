قاعدة فضائية في اسكتلندا لتعزيز قطاع الفضاء البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 02:23 مساء
قاعدة فضائية في اسكتلندا لتعزيز قطاع الفضاء البريطاني (ف ب)

تستعد منطقة كيثنيس وسوذرلاند في اسكتلندا لاستقبال قاعدة إطلاق للصواريخ الفضائية المحمّلة بالأقمار الصناعية إلى مدار الأرض، وهو ما تعوّل عليه السلطات البريطانية لتعزيز قطاعها الفضائي وتنشيط الاقتصاد المحلي في هذه المنطقة بعد البريكسيت.

فالقاعدة الفضائية الأولى في هذا البلد ستقام في هذه المنطقة النائية من اسكتلندا الواقعة على الساحل البريطاني، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيها ثلاث سنوات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وخصصت وكالة الفضاء البريطانية مليونين و500 ألف جنيه إسترليني (2,8 مليون يورو) للمساهمة في إنشاء قاعدة الإطلاق هذه.

وأثار إعلان الحكومة البريطانية عن هذا المشروع تفاؤلاً في قطاع الفضاء البريطاني، في ظلّ الخوف من انعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأثار كذلك حالة من الفرح في اسكتلندا التي كان التصويت فيها يميل للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يكن كافيًا ليغيّر النتيجة العامّة للتصويت في كلّ بريطانيا.

وفي حال سارت الأمور بحسب الخطة، ستقلع من هذه المنطقة، هايلاندز (الأراضي العالية)، صواريخ فضائية يصل طولها إلى 17 مترًا، يمكن أن تبلغ مدار الأرض في ثماني دقائق.

سيعمل في القاعدة أربعون شخصًا، لكنها ستؤمن بشكل غير مباشر العمل لأربعمئة آخرين، وستطلق منها أقمار اصطناعية مخصصة للملاحة والأحوال الجوية والاتصالات، وأيضًا للتبادلات التجارية، إضافة إلى الطاقة والدفاع.

تبلغ التكاليف الإجمالية لبناء القاعدة 17 مليونا و300 ألف جنيه إسترليني، وستكون بعد الانتهاء من تشييدها جاهزة لإطلاق صواريخ اصطناعية فوق القطب الشمالي.

وتعمل الحكومة البريطانية على دعم قطاع الفضاء بعد ما صار دورها في المشاريع الأوروبية على المحك، بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي، ومن أبرز المشاريع التي تساهم فيها بريطانيا مع الأوروبيين مشروع «غاليليو» للأقمار الاصطناعية المخصصة لتحديد المواقع الجغرافية.

وقطاع الفضاء من القطاعات الأسرع نموًّا في بريطانيا، ويبلغ رقم أعماله 13 مليار جنيه سنويًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء
ليبيا
إحاطة سلامة: رسائل تحذير إلى «معرقلي الانتخابات».. وبصيص أمل لـ«توزيع الثروة»
ليبيا
الأرصاد: منخفض جوي يقود درجات الحرارة للارتفاع
ليبيا
حادث سير يسقط 13 قتيلاً في المكسيك
دولى
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت