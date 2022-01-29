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البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 10:38 صباحا
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
زرافة في إحدى حدائق الحيوانات بتشيلي في 28 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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تحقق الشرطة الفدرالية البرازيلية في نفوق ثلاث زرافات، وتعرُّض 15 حيوانا آخر لمعاملة سيئة، ضمن مجموعة مؤلفة من 18 زرافة.

وكانت حديقة حيوانات في ريو دي جنيرو، استقدمت هذه الزرافات من أفريقيا، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وأفادت الشرطة بأنها ألقت القبض على رجلين الأربعاء بتهمة «إساءة المعاملة» و«مصادرة 15 زرافة في منتجع لرحلات السفاري» في مانغاراتيبا جنوب ريو دي جانيرو، وذلك في إطار تحقيق حول نفوق ثلاث زرافات من المجموعة.

وذكرت الشرطة في بيان أن المحققين رصدوا «حالة إساءة معاملة للحيوانات» في مكان الحادث و«قُبض إثر ذلك على رجلين مسؤولين عن رعاية الحيوانات»، مشيرة إلى أن تحقيقها ركز كذلك على قانونية الاستيراد.

ونفت حديقة «بيوباركه» للحيوانات في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس «نفيا قاطعا» تعرض الزرافات إلى إساءة معاملة، واستيراد الحيوانات بشكل مخالف للقانون، مؤكدة حيازتها الموافقة اللازمة من السلطات الإفريقية والبرازيلية لإتمام عملية الاستيراد.

ونفت الحديقة القبض على اثنين من موظفيها، قائلة إنهما نُقلا إلى مركز للشرطة حيث «قدما التوضيحات اللازمة».

وأشارت إلى أن استقدام الزرافات إلى البرازيل يأتي في إطار «استراتيجية حفظ كبيرة» على المدى الطويل أسهمت في إنقاذ حيوانات أخرى.

وكانت أعلنت حديقة الحيوانات التي تديرها مجموعة «كاتاراتاس» الخاصة في 21 يناير عن نفوق ثلاث زرافات بعد أن هربت مجموعة منها من منطقة التكيف التي كانت وافقت على إقامتها «الهيئات المختصة» قبل أن تُنقل الزرافات إلى حديقة الحيوانات.

ولفتت الحديقة إلى أن الزرافات نفقت بعد إعادتها، موضحة أن هذه الحيوانات وضعها حساس جدا وقد تؤدي أحداث معينة إلى اختلال في توازنها البيولوجي.

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