بنغازي تكرم «الملكة» فاطمة الفاخري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 02:12 مساء
بنغازي تكرم «الملكة» فاطمة الفاخري (فيسبوك)

نظم، الأربعاء، حفل تكريم رئيس منظمة «نسمة أمل» فاطمة الفاخري، التي تحصَّلت على لقب ملكة المسؤولية الاجتماعية في ليبيا، ضمن مشاركتها في برنامج «الملكة»، بدولة الإمارات العربية.

حضر حفل التكريم كل من رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الموقتة، جمعة الفاخري، ورئيس مجلس حكماء وأعيان ليبيا، محمد إدريس المغربي، ومدير فرع شركة الخطوط الجوية الأفريقية في مدينة بنغازي، النمر صالح، وعدد من نشطاء المجتمع المدني، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتعد فاطمة أول ليبية تتحصَّل على اللقب من قبل أحد أهم البرامج العربية الداعمة للمرأة في مجال التنمية، والساعية إلى تعزيز قدراتها في المجتمع. 

ألقي في الحفل، الذي نظم بقاعة وهبي البوري، عدد من الكلمات عن قدرة المرأة الليبية على النجاح، والتحدي والمشاركة في بناء المجتمع، كما قدم بعض الأعمال الغنائية والقصائد الشعرية.

بنغازي تكرم «الملكة» فاطمة الفاخري (فيسبوك)
بنغازي تكرم «الملكة» فاطمة الفاخري (فيسبوك)
بنغازي تكرم «الملكة» فاطمة الفاخري (فيسبوك)
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