في العدد «363»: تسخين عسكري.. وتفاؤل اقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد «363» من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحته الأولى موضوع يرصد تطورات الصراع في ليبيا وعليها، وسط ظهور بيانات سياسية تدعو إلى الانتخابات واستعراضات قوة تلوح بالحرب. وجاء الموضوع بعنوان «الأزمة الليبية على صفيح التسخين العسكري».

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضعين أحدهما يرصد الصراع الدائر على السلطة التنفيذية، وجاء بعنوان «باشاغا يريد انتخابات تحت حكومة موحدة.. والدبيبة: نحن أساس آخر مرحلة انتقالية».

تأهب لمواجهة «الأسوأ» بمحطة غرب طرابلس

أما الصفحة الرابعة فنقرأ فيها موضوعا رئيسيا على خلفية التسرب النفطي بمحطة كهرباء غرب طرابلس، وجاء بعنوان «البيئة تطلب رفع درجة الاستعداد للتدخل السريع.. تأهب لمواجهة «الأسوأ» بمحطة كهرباء غرب طرابلس».

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مهاجر يروي كيف نجا ورفاقه من الموت؟

ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع يرصد مسارات الهجرة غير الشرعية وجاء بعنوان «من مطروح وصبراتة إلى إيطاليا.. كيف واجه شاب ورفاقه شبح الموت؟».

صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف

ومن الشأن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في صدر الصفحة السادسة موضوعا بعنوان «تصدير الحبوب الأوكرانية بين الابتزاز الروسي والقلق الدولي».

أما الصفحة السابعة فنقرأ فيها موضوعات منها تقرير عن الانتخابات الإسرائيلية وصعود اليمين المتطرف بعنوان «نتانياهو على مشارف استعادة السلطة وفق النتائج الأولية للانتخابات».

توقعات وردية للاقتصاد الليبي

وفي الاقتصاد نطالع في صدر الصفحة الثامنة تقريرا بعنوان «أفريكان إنرجي تسلط الضوء على تهريب النفط الليبي».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع يرصد تفاصيل توقعات صندوق النقد الدولي حول اقتصاد ليبيا، وجاء بعنوان «الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربيا في 2023». وفيه يتوقع الصندوق تحقيق الاقتصاد الليبي نموا بنسبة 17.9% خلال العام المقبل.

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ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في صدر الصفحة الثانية عشرة موضوعا رئيسيا بعنوان «يوم الوفاء.. أجواء دافئة في تكريم جديد للروائي العالمي إبراهيم الكوني»، وذلك في مدينة برن السويسرية بحضور نخبة من المبدعين منهم أدونيس وجمال العرضاوي.

وإلى صفحة الفن ونطالع فيها موضوعات وأخبارا فنية محلية وعربية ودولية متنوعة، منها موضوع رئيسي بعنوان «يوسف الكردي يكشف تفاصيل فيلم القذافي الذي لم يكتمل».

الدويبي يحقق إنجازا عالميا للرياضة الليبية

وإلى الرياضة وتحت عنوان «4 فرق تتقاسم الصدارة.. وديربي مصراتة يطيح البلجيكي إيميل»، نطالع موضوعا رئيسيا في الصفحة الرابعة عشرة.

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع يرصد فوز اللاعب الليبي بشير الدويبي بميدالية في بطولة العالم للكاراتيه، وجاء بعنوان «الكاراتيه يدخل تاريخ الرياضة الليبية من الباب الكبير بالبرونزية».

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