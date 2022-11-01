ضبط متهم بالاعتداء على والديه و4 قضايا سرقة في بوعطني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص من ذوي السوابق متهم بسرقة معدات صناعية بقيمة 18 ألف دينار، وهروب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وأفاد بيان نشرته المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن مركز شرطة بوعطني تلقى معلومات عن شخص مطلوب على ذمة أربعة محاضر، منها السلب بقوة السلاح والسرقة وإساءة معاملة والديه.

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متهم بسرقة معدات صناعية بقيمة 18 ألف دينار

كما أن المذكور الذي يدعى «أ.م.ص» من مواليد 2001، متهم بسرقة مخزن يحتوي على معدات صناعية بقيمة 18 ألف دينار، حيث أفادت المعلومات بتجوال الشخص المطلوب على متن مركبة آلية معتمة بالكامل.

وبعد إعداد كمين للمطلوب جرى ضبطه وبحوزته سلاح أبيض وحبوب هلوسة، واعترف أمام جهات التحقيق بما نُسِب إليه. وأضاف البيان أن المتهم مطلوب لدى مركز شرطة بنينا واتضح هروبه من مؤسسة الإصلاح والتأهيل وأحد هذه المحاضر الاعتداء على أمه وأبيه بالضرب وتحطيم محتويات المنزل.

سيارة بحوزة المتهم (مديرية أمن بنغازي)

مضبوطات بحوزة المتهم (مديرية أمن بنغازي)